Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

El Presidente participó de un evento por el 90º aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en el Teatro Colón, donde recibió una distinción por su "firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y su constante apoyo al Estado de Israel".

El presidente Javier Milei participó este miércoles en el acto conmemorativo por el 90º aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), celebrado en el Teatro Colón. Durante el evento, el mandatario recibió una distinción de manos del presidente de la entidad, Mauro Berenstein, en reconocimiento a su "firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo, y su constante apoyo al Estado de Israel". El jefe de Estado utilizó el escenario para advertir que "en Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo".

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU
El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

En su discurso, Milei dedicó un segmento especial a la situación actual que atraviesa la comunidad judía a nivel global. El presidente lamentó que "desde el 7 de octubre, las comunidades judías vienen sufriendo hostigamiento constante", en referencia al ataque de Hamas en el sur de Israel y el consecuente aumento de actos antisemitas a nivel internacional.

Este contexto sirvió como marco para delinear la posición interna: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo", sentenció.

El Presidente contrastó esta postura con la de administraciones anteriores, marcando una clara ruptura en el enfoque diplomático del país. "Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo", declaró Milei, en una crítica directa a los acuerdos establecidos durante el gobierno de Cristina Kirchner y subrayando el alineamiento estratégico de su gestión con el Estado judío.

El mensaje presidencial también se centró en la justificación de la defensa israelí en el conflicto actual en Gaza. El mandatario calificó a Hamas en términos contundentes. Sostuvo que Israel “está luchando contra un enemigo con voluntad y capacidad genocida, un enemigo verdaderamente malvado”, minimizando las críticas internacionales sobre la respuesta bélica del Ejército israelí.

Milei cuestionó el accionar de varios países que pusieron distancia con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco del conflicto con Hamas y la guerra en la Franja de Gaza, al sostener que en los últimos meses "mientras la mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al pueblo judío, nosotros le dimos la mano".

Javier Milei recibió al canciller de Israel y viajará a Jerusalén para inaugurar la embajada argentina

El presidente Javier Milei recibió el martes en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa'ar, para discutir el traslado de la embajada argentina desde Telaviv hacia Jerusalén Occidental en 2026, una promesa del jefe de Estado que implica reconocer el derecho del país de Medio Oriente a reclamar esa ciudad como capital.

En su cuenta de la red social X, Sa'ar elogió al mandatario y destacó los vínculos entre ambos gobiernos: "El presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo. Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y discutir nuestras extraordinarias relaciones bilaterales.

"La delegación económica que me acompaña hoy es una expresión de nuestra creencia en las audaces reformas económicas del presidente y en la economía de Argentina bajo su liderazgo", agregó en esta línea.

En tanto, confirmó que el líder libertario viajará a Jerusalén para encabezar la inauguración de la nueva embajada en esa ciudad: "Discutimos la próxima visita del presidente para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalén, nuestra capital eterna. Agradecí al presidente por mantenerse consistentemente al lado de Israel en el escenario internacional".

Javier Milei y Gideon Sa'ar

Por último, destacó la robustez de la relación entre ambos países: "Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo. ¡Continuaremos fortaleciendo estas extraordinarias relaciones!"

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, remarcó: "Hoy recibí al Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en el Palacio San Martín. Gracias Gideon Sa'ar por visitar la Argentina en el momento histórico de mayor dinamismo y fortalecimiento de la relación entre nuestros países".

"Seguiremos potenciando esta alianza estratégica, que se basa en la defensa de los valores más importantes para el mundo libre: la vida, la democracia y la libertad", destacó.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa Rosada y además de Milei y Quirno, también participaron el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov; y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

