Reabre una estación de subte clave después de obras de remodelación

Reabrirá una estación de subte clave.

La estación Carlos Gardel de la Línea B reabrirá este lunes luego de distintas obras de remodelación. No obstante, se llevarán adelante otros trabajos fuera del horario de servicio, mientras que otras seis estaciones continuarán cerradas.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado detalló las obras llevadas a cabo en la estación Carlos Gardel de la Línea B: "Incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos".

subte linea B La estación Carlos Gardel de la Línea B reabrirá el lunes. "En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en materia de conservación patrimonial, se trabajó en la restauración de diez murales ubicados en zona de vestíbulo y andén, un trabajo que estuvo a cargo de restauradores profesionales", agregaron en esta línea.

También destacaron el objetivo de los trabajos: "El proyecto implicó la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación. Fuera del horario de servicio, continuarán con trabajos menores en la estación".

Las estaciones que continuarán cerradas por las obras Por otro lado, la compañía precisó las estaciones subterráneas clausuradas: "Asimismo, otras seis estaciones se encuentran cerradas por obras de remodelación: Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A), Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D)".

"En el marco de dicho plan, se pusieron en valor once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz)", agregaron. En tal sentido, señalaron los siguientes trabajos que se realizarán: "Las obras continuarán en Piedras (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se encuentran en proceso licitatorio Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E)".