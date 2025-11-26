26 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Carlos Presti y Alejandra Monteoliva

El Presidente recibió a su equipo en Casa Rosada y, por primera vez, se sumaron los designados ministros de Defensa y Seguridad. El punto más importante de la agenda fue la estrategia legislativa para aprobar el Presupuesto 2026.

Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete este miércoles, la primera con la presencia de los designados ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes participaron como invitados especiales antes de asumir sus cargos en diciembre.

El encuentro, que funcionó como una suerte de relanzamiento del Gobierno, comenzó a las 9:30 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Junto a Milei, el encargado de dirigir la agenda fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien a futuro será el encargado de monitorear el trabajo de las distintas carteras.

Participaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía). También estuvieron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, llegó uniformado después de haber participado este martes de su primer acto oficial con Milei: la Entrega de Sables a los militares ascendidos. Por su parte, Monteoliva arribó junto a Bullrich, de quien es hoy mano derecha en la cartera de Seguridad.

El punto principal de la agenda, además de organizar el trabajo de los Ministerios de cara a la segunda mitad del mandato, fue preparar la estrategia legislativa relacionada con el Presupuesto 2026. El objetivo del Gobierno es aprobarlo en sesiones extraordinarias, para lo cual necesitará el apoyo de sus aliados.

En tal sentido, los ministros tenían previsto analizar los borradores de la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger. La intención de Adorni es mantener reuniones de Gabinete cada 10 días para monitorear a las distintas carteras.

