Escándalo por coimas: se conocieron nuevos audios reveladores de Diego Spagnuolo

Jorge Rial publicó nuevos fragmentos de las charlas del extitular de Andis, en los que menciona a Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino. "Esto está implosionando, es medio pelotuda", se lo escucha decir sobre la ministra de Capital Humano, íntima amiga de Javier Milei.

Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a más funcionarios del Gobierno.

El escándalo por coimas que ensucia al Gobierno avanza en la Justicia y, ahora, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, e íntima amiga de Javier Milei, Sandra Pettovello.

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.
Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

Rial señaló que estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y, calculamos, principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera.

En otro de los audios, el extitular de Andis apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en el tercer fragmento, y en el último insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

"Estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo", señaló Rial. "Esto es apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo. Hay que darle contexto para que no se pueda decir del otro lado, con absoluta liviandad, que es una operación", sostuvo.

Noticia en desarrollo.-

Apareció Lule Menem y desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo

De Vincentis está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker.

Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también"

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

Axel Kicillof calificó de escabroso el caso de las coimas en Discapacidad y exigió celeridad de la Justicia.
Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

Javier Milei junto a su hermana, Karina.

Advierten por la falta de reacción del Gobierno por las coimas: "Hay intentos que son manotazos de ahogado"

