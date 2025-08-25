Gregorio Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Javier Milei

25 de agosto de 2025 Inicio
El abogado denunciante anticipó que la causa por presunta corrupción en Andis "va a ser muy grande" y "quizás le cueste el gobierno" al Presidente. "La Justicia está avanzando y cada paso se acerca más a la Casa Rosada", afirmó.

El abogado Gregorio Dalbon, quien presentó la denuncia en Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros funcionarios por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), advirtió que la causa "va a ameritar un juicio político".

Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS
Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS

"Esta va a ser una causa muy grande. Una causa de corrupción, creo yo, parecida a lo que fue Watergate. Quizás le cueste el gobierno", aseguró este lunes a Radio 10, haciendo referencia a la investigación por espionaje que sacudió a Estados Unidos en 1972 y que llevó, dos años después, a la renuncia del presidente Richard Nixon.

"Acaban de desenmascarar a Karina Milei, a Javier Milei. La Justicia está avanzando de a poco: cada paso que dan se acerca más a la Casa Rosada", anticipó. Remarcó que los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, se encuentran "en huida" mientras que Martín y Eduardo "Lule" Menem están "viendo qué van a hacer, porque son parte de este entramado de corrupción y de coimas".

Dalbon insistió en que esta causa "le puede costar el gobierno al presidente Milei" porque "está apuntando" él y su hermana "y el que lo dice no es un cuatro de copas". "Diego Spagnuolo era el director de la Andis y era el abogado privado particular de más confianza que tenía Javier Milei", destacó.

spagnuolo milei karina
Dalbon aseguró que los hermanos Milei, los Menem y Spagnuolo funcionaban como una "asociación ilícita".

"Está en todas las fotos con Karina Milei, con Javier Milei; le dieron ese lugar y desde ese lugar sistemáticamente se robaban entre 500 mil y 800 mil dólares, según el propio Spagnuolo, para Karina Milei, a quien eventualmente la estarían estafando", señaló respecto al contenido de los audios que circularon.

El abogado anticipó que "realmente, si esto llega a descubrirse con toda la información que han recabado el fiscal y el juez en las últimas horas, y la que pueden llegar a seguir recabando, puede llegar a comprometer seriamente como mínimo a los hermanos Milei porque estaban al tanto".

En ese sentido, afirmó que "los Menem, los Kovalivker y el Gobierno nacional, a través de Karina Milei y Javier Milei, son una asociación ilícita" y la causa "puede terminar con un juicio político, porque realmente es gravísimo". "La matriz de corrupción del gobierno de Milei, que dijo que venía a terminar con la casta y con la corrupción, fue poco seria", sostuvo.

"Si seriamente esta causa avanza, Javier Milei y su hermana van a tener que responder ante la Justicia o ante el Congreso Nacional en asamblea legislativa. Sobre todo por la motivación y las víctimas, que son los más vulnerables: con eso jugó Spagnuolo mientras decían que no había plata y trataban de que una ley sea vetada", recordó.

"Estamos hablando de algo serio de verdad, de una causa que me parece que va a ameritar un juicio político. Yo creo que esta semana se van a descubrir muchas otras cosas más, porque hay elementos en lo que secuestró el fiscal Franco Picardi que van a dar cuenta a la sociedad de que estamos ante una asociación ilícita de verdad", concluyó.

