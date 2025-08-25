Gregorio Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Javier Milei

El abogado denunciante anticipó que la causa por presunta corrupción en Andis "va a ser muy grande" y "quizás le cueste el gobierno" al Presidente. "La Justicia está avanzando y cada paso se acerca más a la Casa Rosada", afirmó.

El abogado Gregorio Dalbon, quien presentó la denuncia en Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros funcionarios por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), advirtió que la causa "va a ameritar un juicio político".

"Esta va a ser una causa muy grande. Una causa de corrupción, creo yo, parecida a lo que fue Watergate. Quizás le cueste el gobierno", aseguró este lunes a Radio 10, haciendo referencia a la investigación por espionaje que sacudió a Estados Unidos en 1972 y que llevó, dos años después, a la renuncia del presidente Richard Nixon.

"Acaban de desenmascarar a Karina Milei, a Javier Milei. La Justicia está avanzando de a poco: cada paso que dan se acerca más a la Casa Rosada", anticipó. Remarcó que los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, se encuentran "en huida" mientras que Martín y Eduardo "Lule" Menem están "viendo qué van a hacer, porque son parte de este entramado de corrupción y de coimas".

Dalbon insistió en que esta causa "le puede costar el gobierno al presidente Milei" porque "está apuntando" él y su hermana "y el que lo dice no es un cuatro de copas". "Diego Spagnuolo era el director de la Andis y era el abogado privado particular de más confianza que tenía Javier Milei", destacó.

"Está en todas las fotos con Karina Milei, con Javier Milei; le dieron ese lugar y desde ese lugar sistemáticamente se robaban entre 500 mil y 800 mil dólares, según el propio Spagnuolo, para Karina Milei, a quien eventualmente la estarían estafando", señaló respecto al contenido de los audios que circularon.

El abogado anticipó que "realmente, si esto llega a descubrirse con toda la información que han recabado el fiscal y el juez en las últimas horas, y la que pueden llegar a seguir recabando, puede llegar a comprometer seriamente como mínimo a los hermanos Milei porque estaban al tanto".

En ese sentido, afirmó que "los Menem, los Kovalivker y el Gobierno nacional, a través de Karina Milei y Javier Milei, son una asociación ilícita" y la causa "puede terminar con un juicio político, porque realmente es gravísimo". "La matriz de corrupción del gobierno de Milei, que dijo que venía a terminar con la casta y con la corrupción, fue poco seria", sostuvo.

"Si seriamente esta causa avanza, Javier Milei y su hermana van a tener que responder ante la Justicia o ante el Congreso Nacional en asamblea legislativa. Sobre todo por la motivación y las víctimas, que son los más vulnerables: con eso jugó Spagnuolo mientras decían que no había plata y trataban de que una ley sea vetada", recordó.

"Estamos hablando de algo serio de verdad, de una causa que me parece que va a ameritar un juicio político. Yo creo que esta semana se van a descubrir muchas otras cosas más, porque hay elementos en lo que secuestró el fiscal Franco Picardi que van a dar cuenta a la sociedad de que estamos ante una asociación ilícita de verdad", concluyó.