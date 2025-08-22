22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

El Presidente volvió a insistir en "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por
Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

El presidente Javier Milei volvió a insistir en "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" en las elecciones que se avecinan, y consideró que las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre "van a representar el techo electoral para los kukas".

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

"La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas. Primero porque votan con una boleta distinta. Y además tiran todo el aparato para hacer fraude: voto en cadena, urna embarazada, o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos", sostuvo durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.

"Es un techo para el kirchnerismo, y para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso. Y si se llegara a dar la situación de que el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo", aseguró el mandatario.

Javier Milei no habló de las coimas y se escudó: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte"

El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó.

En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

Se adjudicará espectro exclusivo a redes 4G y 5G.

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 4G/5G para industrias

play

Reuniones reservadas y hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

El Presidente basó su discurso en una clase de economía en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Milei no habló de las coimas y se escudó: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte"

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

Rating Cero

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

últimas noticias

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Hace 49 minutos
Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

Hace 1 hora
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

Hace 1 hora
Los morosos no podrán ingresar a ver el partido del seleccionado nacional de rugby.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido entre Los Pumas y All Blacks en Vélez

Hace 1 hora
River y Palmeiras se volverán a enfrentar como en el 2021.

Se conocieron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Hace 1 hora