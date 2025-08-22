Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

El presidente Javier Milei volvió a insistir en "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" en las elecciones que se avecinan, y consideró que las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre "van a representar el techo electoral para los kukas".
"La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas. Primero porque votan con una boleta distinta. Y además tiran todo el aparato para hacer fraude: voto en cadena, urna embarazada, o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos", sostuvo durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.
"Es un techo para el kirchnerismo, y para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso. Y si se llegara a dar la situación de que el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo", aseguró el mandatario.
Javier Milei no habló de las coimas y se escudó: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte"
El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó.
En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.
"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".