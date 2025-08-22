Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas" El Presidente volvió a insistir en "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Por







Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

El presidente Javier Milei volvió a insistir en "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo" en las elecciones que se avecinan, y consideró que las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre "van a representar el techo electoral para los kukas".

"La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas. Primero porque votan con una boleta distinta. Y además tiran todo el aparato para hacer fraude: voto en cadena, urna embarazada, o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos", sostuvo durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.

"Es un techo para el kirchnerismo, y para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso. Y si se llegara a dar la situación de que el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo", aseguró el mandatario.

En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".