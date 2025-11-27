El sugerente mensaje de Chiqui Tapia contra Javier Milei: "Pasaron tres presidentes en mis nueve años"

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino rompió el silencio, en medio de los ataques por parte del Presidente y su Gabinete tras la reciente polémica por el título entregado a Rosario Central.

Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cargó contra el presidente Javier Milei y el Gobierno luego de los reiterados ataques contra el organismo deportivo.

Tapia habló públicamente por primera vez tras la polémica por el título otorgado a Rosario Central y el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes en señal de repudio , dado que desde la AFA los habían obligado a realizar la acción . El gesto del Pincha derivó en fuertes críticas del presidente Javier Milei y de Juan Sebastián Verón , presidente del club platense.

“No es la primera vez que vivimos esto: ya pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me tocó presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. Cuando se venza mi mandato, los que quieran se podrán presentar” , dijo el mandamás de la AFA en el marco de la entrega de los premios Alumni.

Tapia, rodeado de los dirigentes, reafirmó su vigencia hasta 2028 y defendió el funcionamiento interno de la institución: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones son cara a cara".

Y enseguida continuó: " Todos sabemos que hay cosas por mejorar, pero también que quienes le dan valor al fútbol argentino son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que trabajan para armar equipos y torneos competitivos”.

En uno de los tramos más picantes del discurso, Tapia hizo referencia explícita a la situación deportiva de Estudiantes y cargó contra Verón.

“Algunos se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Se clasificaron porque no ganaron Huracán ni Belgrano, y ahora tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el fútbol argentino”, dijo, en alusión al triunfo del Pincha sobre Central en Arroyito y su próximo cruce ante Central Córdoba.

Tapia también envió un mensaje al Gobierno y a los sectores que impulsan lo que la AFA catalogó como un plan de desestabilización: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor: los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros corrigiendo errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.

El conflicto actual se intensificó tras la polémica designación de Rosario Central como campeón anual, decisión que generó un intenso debate en el fútbol argentino.

A este tema se suma la reciente vinculación del nombre de Tapia a una financiera bajo investigación por presunto lavado de dinero. Ambos hechos desataron fuertes críticas entre los hinchas del fútbol y obligaron a la cúpula de la AFA a buscar una demostración de fuerza interna y músculo político.

Clubes del Ascenso lanzan un masivo apoyo a Tapia en medio de los ataques que golpean a la AFA

Numerosos clubes que componen la Primera Nacional, la B, C y D publicaron un fuerte mensaje de apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La acción se produjo en un escenario de gran tensión, donde el dirigente quedó en el centro de la escena. Este respaldo masivo se articula a través de las redes sociales oficiales de las instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubARacing/status/1993779521460539721&partner=&hide_thread=false Desde el Club Atlético Racing, ante los recientes embates y críticas mediáticas dirigidas a la gestión de AFA, reafirmamos de manera incondicional nuestro apoyo a el presidente Claudio 'Chiqui' Tapia. (…)#Afa pic.twitter.com/WfYmHGLwIV — Club Atlético Racing (@ClubARacing) November 26, 2025

Los mensajes que difundieron los clubes evidencian una gestión coordinada y una muestra de unión ante la crisis. El objetivo parece ser político: destacar el fortalecimiento institucional de la AFA y el desarrollo que experimentan las categorías del ascenso durante la gestión Tapia. Los presidentes de estos clubes valoran la cercanía y el apoyo económico que recibieron durante el mandato actual.

Las entidades del ascenso no solo celebran la gestión. También reclaman respeto institucional y solicitan con firmeza que se proteja la autonomía del fútbol argentino. Con esto, los clubes intentan marcar una posición frente a los ataques mediáticos y las causas judiciales que buscan, según sus comunicados, desestabilizar la actual conducción.

Esta defensa pública busca contrarrestar las críticas y los debates que se desatan en la esfera política y mediática ya que, ante los intentos de desestabilización, sugirieron que desde la AFA "mandaron" a exponer de forma masiva el apoyo al presidente.

Los clubes que componen la base electoral de Tapia reconocen el trabajo del dirigente e intentan sostener la continuidad de un proyecto que, a juicio de las instituciones, pone al fútbol argentino en lo más alto y protege el rol social de los clubes.