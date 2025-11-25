El curioso respaldo de Javier Milei a Estudiantes en medio del conflicto con la AFA Una foto difundida por la Oficina del Presidente dejó a la vista una camiseta de Estudiantes sobre el sillón de Rivadavia. La imagen fue interpretada como un guiño político y deportivo. Por







La Oficina del Presidente difundió una imagen de Javier Milei que contiene un guiño a Estudiantes de La Plata en medio del conflicto con la AFA. En el despacho presidencial, detrás del saludo protocolar con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, asomaba la camiseta pincharrata que Juan Sebastián Verón le había regalado el año pasado.

La presencia de la camiseta en la imagen no pareció un descuido. En medio del conflicto que atraviesa la AFA, el gesto fue leído como un respaldo directo del mandatario a la institución platense. El mensaje llegó después de que el plantel decidiera darle la espalda a los jugadores de Rosario Central luego de la entrega del polémico trofeo al “Campeón de Liga”, un reconocimiento que avivó la tensión entre clubes y expuso el malestar acumulado.

La foto también se inscribe en la ofensiva que Milei mantiene contra la AFA por su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa que el Gobierno insiste en impulsar y que Estudiantes apoya abiertamente. En ese tablero, el club aparece como un aliado visible en la avanzada para abrir el debate.

El clima se vuelve aún más sensible porque, en las últimas semanas, la AFA quedó bajo fuego cruzado por una sucesión de polémicas arbitrales en la primera división y en el ascenso. Fallos discutidos, intervenciones del VAR cuestionadas y decisiones que alteraron resultados potenciaron un escenario de desconfianza generalizada.

Sin declaraciones oficiales adicionales sobre el detalle que dejó expuesta la foto, el mensaje ya circula en ambos mundos, el político y el futbolero: Milei eligió exhibir un símbolo de Estudiantes en el momento de mayor fragilidad institucional de la AFA en años.