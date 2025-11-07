7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno se reúne con gobernadores para comenzar a analizar las reformas de Javier Milei

El encuentro será encabezado por Diego Santilli, quien fue designado como ministro del Interior aunque todavía no asumió el cargo de manera formal. Esta tarde recibirá, de manera separada, a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

Por
El Gobierno recibe a gobernadores en Casa Rosada. 

El Gobierno recibe a gobernadores en Casa Rosada. 

El Gobierno activa este viernes las primeras reuniones con gobernadores luego del triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales. Esta tarde recibirá en Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de comenzar a trabajar en la agenda de reformas y proyectos que se enviarán al Congreso.

Mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial. 
Te puede interesar:

El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para "simplificar procesos productivos"

Se tratarán de dos encuentros por separado, uno a las 15 y otros a las 16, que encabezará el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, pese a que todavía no asumió en el cargo. Desde Balcarce 50 pretenden que el diputado electo renuncie a su banca luego del 10 de diciembre para evitar que el Gobierno pierda aliados en la Cámara Baja.

gobernadores (4)
Jalil y Torres irán a la Casa Rosada.

Jalil y Torres irán a la Casa Rosada.

La agenda de reuniones con los mandatarios provinciales continuará la próxima semana. El lunes está previsto que el mismo Santilli reciba en Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

En los distintos cónclaves, el Gobierno apelará a ellos para llevar a buen puerto diversas iniciativas, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma impositiva, entre otras.

Javier Milei se reunió con gobernadores y trazaron los primeros pasos para encarar las reformas

Previo a su viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei recibió el viernes 31 de octubre en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores entre ellos varios que hasta ahora venían siendo críticos del Gobierno, para discutir las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Ejecutivo para la segunda etapa de su gestión tras las elecciones legislativas y el contenido del Presupuesto 2026, debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

No obstante, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el resto de los referentes del peronismo opositor duro no fueron invitados al encuentro. Además del mandatario, asistieron su asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

MANUEL ADORNI sobre la reunión con GOBERNADORES: "Hoy se dio un paso IMPORTANTE"

Luego del cónclave, Adorni brindó una conferencia de prensa en la que destacó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas: "El pasado 26 de octubre los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que el Presidente había planteado en la campaña electoral".

"En este encuentro se dio un paso importante en este camino que comenzó y como viene ocurriendo desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo en 2023 y que después continuó este camino con el Pacto de Mayo y que se va a consolidar con las reformas estructurales que va a implementar la nueva conformación del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre, que será seguramente el más reformista de la historia de nuestro país", agregó en esta línea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich presidirá el bloque libertario en el Senado.

Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Se vienen reformas muy importantes"

Reunión de diputados del PRO. 

Los desafíos del PRO: entre el crecimiento de La Libertad Avanza y la mirada en 2027

play

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Diego Santilli fue el ganador en la Provincia de Buenos Aires.

Finalizó el escrutinio definitivo en la Provincia: LLA ganó por casi 30 mil votos

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Rating Cero

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
play

Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

últimas noticias

Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

Hace 9 minutos
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Hace 9 minutos
play
El operativo es llevado a cabo por la Policía Federal. 

Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

Hace 11 minutos
El oriundo de Pilar seguirá en 2026.

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Hace 26 minutos
Colapinto junto a Flavio Briatore, director del equipo. 

"Vamos nene", así anunció Alpine la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

Hace 47 minutos