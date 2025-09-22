Guillermo Francos recibió a legisladores de Estados Unidos para dialogar "sobre las reformas que el país necesita"

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con un grupo de congresistas del país norteamericano, luego del respaldo del Tesoro a Javier Milei y en la previa del viaje del Presidente.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se reunió con un grupo de legisladores de Estados Unidos con el eje puesto en dialogar sobre "las reformas que el país necesita y sobre la importancia de mantener las cuentas públicas equilibradas" , luego del respaldo del Tesoro a Javier Milei y en la previa del viaje del Presidente al país norteamericano.

En su cuenta de la red social X, Francos la reunión que mantuvo con los congresistas estadounidenses: "Significativo encuentro con un grupo destacado de legisladores del Congreso de Estados Unidos, encabezado por Vern Buchanan, Vicepresidente de la Comisión de 'Ways and Means', responsable de impuestos, aranceles y comercio , el cual se llevó a cabo en el marco del anuncio de respaldo a la Argentina del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent".

En tal sentido, señaló la postura de los legisladores del país norteamericano. "Los congresistas destacaron la relevancia de este apoyo y la importancia de nuestro país como aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur" , expresó.

"Este espacio de intercambio constituye una oportunidad esencial para fortalecer la cooperación con una nación con la que compartimos valores y objetivos comunes" , destacó en esta línea.

Por último, expuso que el jefe de Estado saludó a los parlamentarios: "Previo a su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump, el presidente Javier Milei saludó cordialmente a cada uno de los presentes en el salón".

Significativo encuentro con un grupo destacado de legisladores del Congreso de Estados Unidos, encabezado por @VernBuchanan, Vicepresidente de la Comisión de "Ways and Means", responsable de impuestos, aranceles y comercio, el cual se llevó a cabo en el marco del anuncio de… pic.twitter.com/uJhG06wpGS — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 22, 2025

El apoyo del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y sostuvo que Argentina es "un aliado importante en América Latina". Además, detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina. Trump y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan, poco después de esta reunión, habrá más detalles disponibles", añadió.

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos y se espera que llegue el martes por la mañana, luego de postergar su vuelo ya que estaba previsto que parta este domingo a las 23.

El periodista Marcos Cittadini informó en Desafío 2025, por C5N, que el Gobierno busca aplazar un encuentro que Milei tenía agendado para este lunes con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, debido a la postergación del viaje: "El Presidente viajará este lunes a las 19. Se iba a encontrar con Georgieva y eso se está reprogramando porque llegará el martes por la mañana".

En tanto, previamente se había planificado que el jefe de Estado aterrice este lunes a las 9:30 en Nueva York. Junto al cónclave con Georgieva, del que se estableció que también participen el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein y el vocero presidencial, Manuel Adorni, también se deberá reprogramar unas reuniones con los economistas Alberto Ades y Xavier Sala i Martin.

En este marco, el martes a las 10:45 el mandatario compartirá escenario en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el presidente estadounidense, Donald Trump, y a las 12:45 mantendrá una bilateral con él, considerada la actividad política más relevante de la visita. Luego, a las 20, participará de una recepción oficial ofrecida por el mandatario norteamericano.

En tanto, el miércoles a las 12:45 intervendrá en la Asamblea General y a las 19:55 será parte de la ceremonia del Atlantic Council, donde entregará el premio Ciudadano Global 2025 junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Asimismo, Milei viajará a Washington el jueves para reunirse a las 16:45 con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras que a las 19:15 se encontrará con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.