21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la presión internacional por Gaza

El Presidente se reunirá el jueves en Washington con el primer ministro israelí, acusado por organismos internacionales de crímenes de guerra en Gaza.

Por
Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales
Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales

El presidente Javier Milei sumará un capítulo sensible a su agenda en Estados Unidos: el jueves, en Washington, mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La cita, confirmada por Cancillería, se inscribe en el respaldo del Gobierno argentino a Israel, pero llega en un momento de alta tensión internacional.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada
Te puede interesar:

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

Netanyahu enfrenta fuertes cuestionamientos por la ofensiva militar en Gaza, que ya dejó decenas de miles de muertos y desplazados, y que provocó un pronunciamiento crítico de la ONU, de organismos de derechos humanos y de varias cortes internacionales. En La Haya, la Corte Penal Internacional avanza con investigaciones por presuntos crímenes de guerra, mientras que el Consejo de Derechos Humanos denunció “violaciones graves y sistemáticas” contra la población civil palestina.

El gesto de Milei hacia Netanyahu, con quien ya había compartido un encuentro en Jerusalén durante su visita oficial de enero, es leído en clave política e ideológica. El Presidente argentino ha reiterado en varias ocasiones su respaldo al Estado de Israel, al que considera un “socio estratégico” en materia de defensa y tecnología, y llegó a definirlo como “el bastión de Occidente en Medio Oriente”. Ese alineamiento, sin embargo, contrasta con la cautela que mantienen otros países de la región y con las crecientes críticas de la comunidad internacional.

La polémica se intensifica porque la reunión ocurrirá apenas horas después de la participación de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se espera que la cuestión palestina vuelva a ocupar un lugar central en los discursos.

Según la agenda oficial, el encuentro tendrá lugar el jueves por la tarde y será seguido por la presencia de Milei en la ceremonia de entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Más tarde, el mandatario argentino también mantendrá reuniones con referentes de la comunidad judía internacional, entre ellos Ronald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío.

La cita con Netanyahu marcará el cierre político más fuerte de la gira de Milei en Estados Unidos, que incluye además reuniones con Kristalina Georgieva, directora del FMI, y con Donald Trump. No obstante, el paso por Washington dejará un saldo inevitablemente polémico: el apoyo abierto del Gobierno argentino a un primer ministro israelí que se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional por la conducción de una guerra que no da señales de freno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos.

Milei busca aire en Estados Unidos mientras tiembla su gobierno

Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Javier Milei y un duro momento de su gestión.

La desaprobación de Milei se disparó a 53,7% en medio de la crisis económica y las sospechas de corrupción

Para Juan Schiaretti, Milei miente descaradamente.

Schiaretti cruzó a Milei tras su paso por Córdoba: "Es poco serio hablar de prosperidad cuando no se llega a fin de mes"

Milei y Trump se vieron en Maryland, en febrero de este año.

El Gobierno confirmó que Milei se reunirá el martes con Trump

play

El duro mensaje de Cristina para Milei: "¡Qué olor a default!"

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

Hace 18 minutos
Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes y es récord en jóvenes de 20 a 29 años

Hace 30 minutos
El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

El consumo masivo volvió a caer en agosto y retrocede 1,9%

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3815 del sábado 20 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
play

Beto Casella analizó la situación del país: "No recuerdo peor momento que éste"

Hace 1 hora