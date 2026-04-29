Horóscopo de hoy, jueves 30 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 30 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Llena en Escorpio del 1 de mayo sacude a todos los signos: cómo impactará en cada uno

(21 de marzo al 20 de abril)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

(21 de abril al 21 de mayo)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.