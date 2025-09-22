Tras postergar su viaje a Estados Unidos, Javier Milei reunió al Gabinete y la mesa política

El presidente Javier Milei encabezó dos importantes reuniones este lunes, una con su Gabinete y otra con la mesa política de La Libertad Avanza (LLA), luego de reprogramar su viaje a Estados Unidos para partir esta tarde en lugar del domingo, como estaba previsto originalmente.
Primero, a las 10:30, el mandatario recibió en su despacho de Casa Rosada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor Santiago Caputo.
Una vez finalizado ese encuentro, cerca del mediodía, fue el turno de la reunión de Gabinete a la que se sumaron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; del Interior, Lisandro Catalán; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Hasta la semana pasada, las reuniones no estaban en agenda porque se preveía que Milei despegara hacia Nueva York el domingo por la noche. Sin embargo, el Presidente reprogramó su vuelo para este lunes entre las 18 y las 21, de manera que la delegación llegará a Estados Unidos este martes por la mañana.
Los encuentros se produjeron horas después de que Adorni anunció "retenciones cero" para los granos hasta después de las elecciones. La medida afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo, y estará vigente hasta el 31 de octubre para "generar mayor oferta de dólares durante este período".
El objetivo del Gobierno es incentivar la liquidación de divisas para dar previsibilidad a los mercados, contener el precio del dólar y estabilizar el programa económico en la previa de los comicios legislativos. En este contexto, celebró el espaldarazo del Tesoro estadounidense antes del encuentro entre Milei y Donald Trump.
"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta de X.
Milei celebró el mensaje con un posteo de agradecimiento a Bessent y Trump por su "apoyo incondicional al pueblo argentino". "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York", anticipó.