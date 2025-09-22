Tras postergar su viaje a Estados Unidos, Javier Milei reunió al Gabinete y la mesa política El Presidente recibió a sus funcionarios más cercanos en Casa Rosada y, al finalizar, encabezó un encuentro con todos los ministros. Las reuniones se dieron tras el anuncio de eliminación de las retenciones a todos los granos hasta fines de octubre. Por







El presidente Javier Milei encabezó dos importantes reuniones este lunes, una con su Gabinete y otra con la mesa política de La Libertad Avanza (LLA), luego de reprogramar su viaje a Estados Unidos para partir esta tarde en lugar del domingo, como estaba previsto originalmente.

Primero, a las 10:30, el mandatario recibió en su despacho de Casa Rosada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor Santiago Caputo.

Una vez finalizado ese encuentro, cerca del mediodía, fue el turno de la reunión de Gabinete a la que se sumaron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; del Interior, Lisandro Catalán; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Hasta la semana pasada, las reuniones no estaban en agenda porque se preveía que Milei despegara hacia Nueva York el domingo por la noche. Sin embargo, el Presidente reprogramó su vuelo para este lunes entre las 18 y las 21, de manera que la delegación llegará a Estados Unidos este martes por la mañana.

Los encuentros se produjeron horas después de que Adorni anunció "retenciones cero" para los granos hasta después de las elecciones. La medida afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo, y estará vigente hasta el 31 de octubre para "generar mayor oferta de dólares durante este período".