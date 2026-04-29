29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El nivel de aprobación de la gestión de Donald Trump cayó al punto más bajo desde que asumió su segunda gestión

La población estadounidense no respalda la guerra con Irán y manifiesta su insatisfacción con las decisiones que afectan su vida cotidiana. Sin embargo, el empresario republicano mantiene su rumbo.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a 34%, la cifra más baja desde el inicio de su segundo mandato, según la última encuesta de la agencia Reuters/Ipsos. En la encuesta anterior, realizada entre el 15 y el 20 de abril, el 36% de los estadounidenses aprobaba la gestión del empresario republicano.

Una teoría se viralizó en internet que incluye viajes en el tiempo. 
Te puede interesar:

La escalofriante teoría de un viajero en el tiempo que alertó sobre el atentado contra Trump

El descenso se atribuye en gran medida a la creciente insatisfacción pública con el manejo que el mandatario dio al costo de vida, cuya aprobación cayó del 25% al 22% respecto a la encuesta anterior.

La aprobación viene evolucionando en sintonía con el nivel de respaldo a la guerra que Estados Unidos e Israel le declararon a Irán. Según la última encuesta, solo el 34% aprueba la guerra, dos puntos porcentuales por debajo del 36% de mediados de abril y cuatro puntos porcentuales menos que a mediados de marzo, cuando alcanzaba al 38%.

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciadas el 28 de febrero, provocaron un aumento de más del 40% en los precios de la nafta en Estados Unidos. Es decir, nuevamente la respuesta está vinculada con el nivel de vida y el bienestar cotidiano de la población.

La encuesta, elaborada en línea en el orden nacional, fue respondida por 1.269 adultos estadounidenses.

Donald Trump contra Irán: "No más 'Señor Buen Tipo'"

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo”, traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.

Horas antes, el diario The Wall Street Journal aseguró que Trump ordenó a sus funcionarios que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear. Por lo tanto, no se encuentra a la vista un giro en la gestión que lo lleve a concentrarse en la vida diaria de sus representados.

Donald Trump

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para Trump Irán no es capaz de organizarse, no saben cómo firmar un acurdo no nuclear

Trump publicó un amenazante mensaje a Irán: "No más, señor bueno"

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Revés en la OPEP: Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona el bloque petrolero en medio de la crisis energética

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump aseguró que Irán se encuentra en "estado de colapso" por la guerra

EL estrecho de Ormuz es el principal canal marítimo para el comercio del petróleo mundial.

Guerra en Medio Oriente: Irán le ofreció a EEUU reabrir el estrecho de Ormuz

Cole Tomas Allen fue imputado en Estados Unidos.

Imputaron al hombre que intentó asesinar a Trump: podría ser condenado a cadena perpetua

Rating Cero

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

La pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en la separación

Nicolás Repetto reveló cómo fue su separación con Florencia Raggi

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

Qué era de la vida de Ale Sergi antes de ser famoso: pocos lo saben.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

La biopic de Michael Jackson recaudó 218 millones de dólares en sólo 4 días y anuncian su secuela

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

Las entradas de la Moonlight Trail salen el lunes 30 de marzo.

Llega la Minecraft Experience a Argentina: cuándo salen las entradas de la Moonlight Trail

últimas noticias

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.

Paro por el Día del Trabajador: qué servicios funcionarán

Hace 7 minutos
Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 

Paro por el Día del Trabajador: qué pasará con el transporte

Hace 12 minutos
La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

Hace 31 minutos
Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

Hace 39 minutos
Como cada miércoles, jubilados autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Congreso. 

Una nena se sumó al reclamo por los jubilados en Congreso: "No deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei"

Hace 58 minutos