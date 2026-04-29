El nivel de aprobación de la gestión de Donald Trump cayó al punto más bajo desde que asumió su segunda gestión

La población estadounidense no respalda la guerra con Irán y manifiesta su insatisfacción con las decisiones que afectan su vida cotidiana. Sin embargo, el empresario republicano mantiene su rumbo.

El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cayó a 34%, la cifra más baja desde el inicio de su segundo mandato , según la última encuesta de la agencia Reuters/Ipsos. En la encuesta anterior, realizada entre el 15 y el 20 de abril, el 36% de los estadounidenses aprobaba la gestión del empresario republicano.

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El descenso se atribuye en gran medida a la creciente insatisfacción pública con el manejo que el mandatario dio al costo de vida , cuya aprobación cayó del 25% al 22% respecto a la encuesta anterior.

La aprobación viene evolucionando en sintonía con el nivel de respaldo a la guerra que Estados Unidos e Israel le declararon a Irán. Según la última encuesta, solo el 34% aprueba la guerra , dos puntos porcentuales por debajo del 36% de mediados de abril y cuatro puntos porcentuales menos que a mediados de marzo, cuando alcanzaba al 38%.

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciadas el 28 de febrero, provocaron un aumento de más del 40% en los precios de la nafta en Estados Unidos . Es decir, nuevamente la respuesta está vinculada con el nivel de vida y el bienestar cotidiano de la población.

Donald Trump contra Irán: "No más 'Señor Buen Tipo'"

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo”, traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.

Horas antes, el diario The Wall Street Journal aseguró que Trump ordenó a sus funcionarios que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear. Por lo tanto, no se encuentra a la vista un giro en la gestión que lo lleve a concentrarse en la vida diaria de sus representados.