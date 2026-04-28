Donald Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al rey Carlos III y a la reina Camilla en la Casa Blanca y le bajó el tono a las críticas que había hecho contra Reino Unido por no respaldarlo en la guerra contra Irán. "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", definió.
Trump describió que ambos países mantienen una "relación especial" y deslizó: "Esperemos que siempre siga siendo así". La agencia Reuters había filtrado un mail del Pentágono que aseguraba que el jefe de Estado norteamericano podría cambiar la postura diplomática de Estados Unidos respecto de la usurpación de Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
"Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros", había señalado la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, a través de un correo electrónico a Agencia AUNO sobre si efectivamente la administración de Trump considera apoyar a la Argentina en la causa Malvinas.
En este sentido, no negó la información publicada por Reuters, al sostener que el Departamento de Defensa estadounidense "se asegurará de que el presidente cuente con opciones viables" para "garantizar" que los aliados de Estados Unidos "dejen de ser un tigre de papel y, en cambio, cumplan con su parte". "No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto", había indicado Wilson.
Este martes, pese a haber calificado a los portaviones de Londres de "juguetes", el mandatario republicano remarcó que "nadie luchó mejor" junto a Estados Unidos que el ejército británico. "Recordemos qué ha hecho de nuestros países las dos naciones más excepcionales que el mundo haya conocido jamás", concluyó el empresario en conferencia de prensa.
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La respuesta de los británicos en Malvinas ante el rumor de cambio de Donald Trump
Tras los dichos del funcionario norteamericano sobre un posible cambio de postura en torno al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, la población británica implantada en ese territorio argentino ratificó su voluntad de sostener el estatus político actual. Recordaron el contundente resultado del referéndum de 2013 cuando el 99,8% de los británicos en las Islas Malvinas optó por continuar bajo la administración de Reino Unido.
En esa misma línea, remarcaron que no están dispuestos a resignar su derecho a decidir sobre su futuro ni a que la cuestión política sea utilizada como herramienta de negociación en el plano internacional.
En tanto, un vocero del Consejo Ejecutivo local subrayó que la autodeterminación constituye “un derecho humano esencial” reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, destacó que la consulta realizada en 2013, cuya participación fue cercana al 92%, contó con supervisión internacional y representa el principal argumento de los británicos implantados en las islas argentinas para sostener la legitimidad de la usurpación del Reino Unido sobre el territorio.