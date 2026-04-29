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Pampita, envuelta en rumores de crisis: aseguran que se separó de Martín Pepa

Periodistas de espectáculos afirman que la modelo estaría distanciada del polista, con quien empezó una relación tras la ruptura con Roberto García Moritán.

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Redes sociales

La vida amorosa de Carolina "Pampita" Ardohain es noticia otra vez: empezaron a circular fuertes rumores que apuntan al fin de la relación entre la modelo y Martín Pepa, en lo que podría ser la primera crisis importante de la pareja.

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.
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Ante una inminente separación, los seguidores de la mediática buscan cualquier señal que avale la versión que se conoció estos días y que finalmente se hizo pública este miércoles. "Me dicen que es de hace unos días", reveló una periodista de espectáculos.

La versión surgió de la panelista de Intrusos Paula Varela, quien detalló que él se encontraría de viaje mientras que ella tendría un compromiso próximo, lo que los sitúa más lejos que de costumbre.

Muchos lo interpretaron como señal de un distanciamiento y se espera que alguno de los dos dé algún indicio en las redes, ya que el mundo digital es donde se muestran juntos. Hasta ahora ninguno quiso responder sobre el tema, y tampoco borraron publicaciones o "likes" a las publicaciones en común.

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El novio de Pampita es un polista y empresario argentino vinculado al mundo de la tecnología de cría de caballos. La pareja oficializó su relación tras la separación de ella de Roberto García Moritán y se los ha visto juntos en eventos y actividades deportivas. Se conocen desde adolescentes, comparten círculo social y él vive en Estados Unidos, donde trabaja en polo de alto hándicap.

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