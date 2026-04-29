Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de abril

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 30 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC).
ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber superior al mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 8 y 9.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Segunda Quincena, podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de Abril con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.