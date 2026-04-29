La embajada de Estados Unidos en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

Según se detalló, se activó el sistema de defensa C-RAM. Por el caso, no hubo víctimas ni daños materiales que reportar tras la intercepción.

El sistema de defensa antiaérea de la Embajada de Estados Unidos en Irak interceptó y derribó un dron no identificado, informó una fuente de seguridad.

La fuente, perteneciente al Ministerio del Interior iraquí, indicó a la agencia de noticias Xinhua que la embajada detectó el objeto, activó su sistema de defensa C-RAM y logró destruirlo Zona Verde de Bagdad.

Al mismo tiempo, informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales que reportar tras la intercepción. Este es el primer ataque contra la Embajada de Estados Unidos desde que se logró el 8 de abril un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

La embajada fue objeto frecuente de ataques con drones y cohetes desde que comenzaron las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán el 28 de febrero.

Pese a que se decretaron un acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escribir un amenazante mensaje contra Irán.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo”, traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.