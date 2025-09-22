22 de septiembre de 2025 Inicio
Kristalina Georgieva celebró el apoyo del Tesoro de EEUU a Javier Milei

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la importancia de "los socios" del país en "la promoción de políticas sólidas para la estabilización y el crecimiento en beneficio del pueblo argentino". Se encontrará con el Presidente este jueves, tras la cumbre con Donald Trump.

Georgieva celebró el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.

Georgieva celebró el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.

Luego de postergar su viaje a Estados Unidos, Milei reunió al Gabinete y la mesa política

"Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", expresó este lunes en X.

Más temprano, Bessent aseguró que en la misma red social que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país".

"Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", detalló el funcionario.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina", agregó.

Por su parte, Milei expresó su "enorme agradecimiento" a Bessent y al presidente estadounidense, Donald Trump, "por el apoyo incondicional al pueblo argentino". "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos", afirmó.

El Presidente se reunirá con Trump y Bessent este martes en Nueva York, en el marco de su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El encuentro con Georgieva estaba previsto para este lunes, pero se reprogramó ya que Milei retrasó su partida.

