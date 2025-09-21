21 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes con una agenda cargada

El Presidente tenía previsto partir este domingo por la noche al país norteamericano pero finalmente se pospuso el vuelo. En el itinerario se encuentra una reunión con Kristalina Georgieva, que deberá ser reprogramada.

Javier Milei se encontrará con Donald Trump en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei pospuso su viaje a Estados Unidos ya que estaba previsto que parta este domingo a las 23 y finalmente su vuelo despegará este lunes por la tarde, por lo que se espera que llegue el martes por la mañana al país norteamericano.

El periodista Marcos Cittadini informó en Desafío 2025, por C5N, que el Gobierno busca aplazar un encuentro que Milei tenía agendado para este lunes con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, debido a la postergación del viaje: "El Presidente viajará este lunes a las 19. Se iba a encontrar con Georgieva y eso se está reprogramando porque llegará el martes por la mañana".

En tanto, previamente se había planificado que el jefe de Estado aterrice este lunes a las 9:30 en Nueva York. Junto al cónclave con Georgieva, del que se estableció que también participen el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein y el vocero presidencial, Manuel Adorni, también se deberá reprogramar unas reuniones con los economistas Alberto Ades y Xavier Sala i Martin.

En este marco, el martes a las 10:45 el mandatario compartirá escenario en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el presidente estadounidense, Donald Trump, y a las 12:45 mantendrá una bilateral con él, considerada la actividad política más relevante de la visita. Luego, a las 20, participará de una recepción oficial ofrecida por el mandatario norteamericano.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva.

En tanto, el miércoles a las 12:45 intervendrá en la Asamblea General y a las 19:55 será parte de la ceremonia del Atlantic Council, donde entregará el premio Ciudadano Global 2025 junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Asimismo, Milei viajará a Washington el jueves para reunirse a las 16:45 con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras que a las 19:15 se encontrará con el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

La visita se producirá en un contexto interno complejo: el Gobierno busca financiamiento externo para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, mientras enfrenta tensiones económicas y políticas locales, con el dólar presionando la banda cambiaria, la pérdida de reservas del Banco Central y recientes traspiés legislativos.

El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, el eje de la gira en Estados Unidos

La información del encuentro entre el líder libertario y Trump fue confirmada por Cancillería argentina y Adorni en sus respectivas cuentas de la red social X. "En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", publicó Cancillería.

"El próximo martes el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York. Fin", escribió el vocero presidencial por su parte.

Será la primera reunión bilateral oficial entre ambos mandatarios desde el encuentro que mantuvieron en Maryland en febrero, luego de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Washington, que duró 20 minutos e incluyó una foto.

El encuentro del próximo martes se venía gestando desde hace semanas y genera expectativas sobre los temas que abordarán. Entre los posibles puntos de la agenda se encuentran la cooperación económica, las relaciones comerciales y el apoyo de Estados Unidos a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei.

