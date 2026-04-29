Donald Trump recrudece el bloqueo contra Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno" El presidente de EEUU endureció su postura frente al país de Medio Oriente. Rechazó levantar el bloqueo y exigió garantías para frenar el programa nuclear. La tensión escala mientras el mandatario insiste en que Teherán no puede tener un arma nuclear. Por + Seguir en







El mandatario estadounidense sube la apuesta en plena tensión con Irán.

Donald Trump aseguró este miércoles que rechazó la propuesta de Irán de levantar el bloqueo y permitir la apertura del estrecho de Ormuz. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", declaró el presidente de Estados Unidos, escalando aún más el conflicto iniciado el 28 de febrero de este año.

El mandatario estadounidense insistió en que Teherán debe ofrecer garantías para detener su programa nuclear. En diálogo con Axios, señaló: "No pueden tener un arma nuclear", y agregó que el bloqueo resulta más eficaz que los bombardeos. "Se están asfixiando como un cerdo relleno. La situación va a empeorar para ellos", aseguró.

Si bien Trump destacó la efectividad del bloqueo, evitó referirse a posibles acciones militares durante la entrevista. "Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero, porque no quiero que tengan un arma nuclear", explicó.

Buques Estrecho de Ormuz Respecto al bloqueo, desde Washington subrayaron que la estrategia llevada adelante por Donald Trump le otorga a Estados Unidos "una influencia decisiva sobre el régimen iraní". "Gracias al cierre efectivo de los puertos de Irán, la Casa Blanca cuenta con una posición de máxima presión, y el Presidente solo aceptará un acuerdo que garantice la seguridad nacional", señaló la subsecretaria de prensa Anna Kelly.

Por otra parte, el presidente republicano también lanzó ataques a través de su cuenta de Truth Social, donde publicó una amenazante imagen generada con IA. "No logran organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", escribió.