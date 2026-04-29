29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump recrudece el bloqueo contra Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

El presidente de EEUU endureció su postura frente al país de Medio Oriente. Rechazó levantar el bloqueo y exigió garantías para frenar el programa nuclear. La tensión escala mientras el mandatario insiste en que Teherán no puede tener un arma nuclear.

Por
El mandatario estadounidense sube la apuesta en plena tensión con Irán. 

El mandatario estadounidense sube la apuesta en plena tensión con Irán. 

Donald Trump aseguró este miércoles que rechazó la propuesta de Irán de levantar el bloqueo y permitir la apertura del estrecho de Ormuz. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", declaró el presidente de Estados Unidos, escalando aún más el conflicto iniciado el 28 de febrero de este año.

Vladímir Putin y Donald Trump tuvieron una llamada de más de una hora en la que hablaron de los conflictos bélicos que atraviesan sus países.
Te puede interesar:

Trump y Putin mantuvieron una charla que puede ser clave para las guerras en Irán y Ucrania

El mandatario estadounidense insistió en que Teherán debe ofrecer garantías para detener su programa nuclear. En diálogo con Axios, señaló: "No pueden tener un arma nuclear", y agregó que el bloqueo resulta más eficaz que los bombardeos. "Se están asfixiando como un cerdo relleno. La situación va a empeorar para ellos", aseguró.

Si bien Trump destacó la efectividad del bloqueo, evitó referirse a posibles acciones militares durante la entrevista. "Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero, porque no quiero que tengan un arma nuclear", explicó.

Buques Estrecho de Ormuz

Respecto al bloqueo, desde Washington subrayaron que la estrategia llevada adelante por Donald Trump le otorga a Estados Unidos "una influencia decisiva sobre el régimen iraní". "Gracias al cierre efectivo de los puertos de Irán, la Casa Blanca cuenta con una posición de máxima presión, y el Presidente solo aceptará un acuerdo que garantice la seguridad nacional", señaló la subsecretaria de prensa Anna Kelly.

Por otra parte, el presidente republicano también lanzó ataques a través de su cuenta de Truth Social, donde publicó una amenazante imagen generada con IA. "No logran organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje y anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase "No more Mr. Nice Guy" ("No más Sr. Buen Tipo", traducida en español), dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.

Donald Trump

Horas antes, el diario The Wall Street Journal aseguró que Trump ordenó a sus funcionarios que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El nivel de aprobación de la gestión de Trump cayó al punto más bajo desde que asumió su segunda gestión

Una teoría se viralizó en internet que incluye viajes en el tiempo. 

La escalofriante teoría de un viajero en el tiempo que alertó sobre el atentado contra Trump

Para Trump Irán no es capaz de organizarse, no saben cómo firmar un acurdo no nuclear

Trump publicó un amenazante mensaje a Irán: "No más, señor bueno"

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Revés en la OPEP: Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona el bloque petrolero en medio de la crisis energética

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump aseguró que Irán se encuentra en "estado de colapso" por la guerra

Rating Cero

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Pampita, envuelta en rumores de crisis: aseguran que se separó de Martín Pepa

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

últimas noticias

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Hace 22 minutos
El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Hace 24 minutos
A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

El S&P Merval en dólares en bajó y perforó los 1.900 puntos

Hace 32 minutos
Poggio quedó en medio de la crítica de los usuarios y odontólogos.

Julieta Poggio rompió el silencio sobre el retoque estético dental: "Envidiosos"

Hace 39 minutos
Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Hace 41 minutos