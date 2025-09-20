La gira de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada El Presidente viaja a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo la atención estará puesta en las reuniones bilaterales: verá a Kristalina Georgieva, mantendrá un encuentro clave con Donald Trump y cerrará la gira con Benjamín Netanyahu en Washington. Por







El presidente Javier Milei partirá este domingo rumbo a Estados Unidos para participar por segundo año consecutivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, más allá de su intervención en el debate del organismo, el Gobierno pone el foco en las reuniones bilaterales de alto nivel que el mandatario mantendrá durante la semana, en especial con Donald Trump, Kristalina Georgieva y Benjamín Netanyahu.

La gira se inicia con la llegada del Presidente a Nueva York el lunes por la mañana y un encuentro clave por la tarde con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañado por parte de su gabinete económico. Al día siguiente, Milei compartirá escenario en la ONU con el presidente republicano Donald Trump y luego mantendrá una bilateral con él, considerada la actividad política más relevante de la visita.

El miércoles será el turno de la intervención del mandatario argentino en la Asamblea General y de su participación en la ceremonia del Atlantic Council, donde entregará el premio Ciudadano Global 2025 junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El jueves, Milei viajará a Washington para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de regresar a la Argentina.

La visita ocurre en un contexto interno complejo: el Gobierno busca financiamiento externo para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, mientras enfrenta tensiones económicas y políticas locales, con el dólar presionando la banda cambiaria, la pérdida de reservas del Banco Central y recientes traspiés legislativos.