Guillermo Francos apuntó contra los gobernadores: "Está claro que se reunieron para sacarle fondos al Gobierno nacional"

"La relación con los gobernadores ha sido razonable, con algunos no muy buena, con otros buena, tratando de llevar adelante el programa de gobierno. Ahora, los gobernadores sienten que sus cuentas están mal, dicen que han hecho ajustes, habría que ver cuáles son los ajustes que hizo cada uno. Entonces, se juntan para pedir recursos que dicen que les corresponde, pero la ley establece una cosa distinta ", expresó este jueves en diálogo con La Red.

"Los recursos a los que se refieren están siendo utilizados conforme a lo que establecen las leyes. Los ATN, que son anticipos del Tesoro Nacional, es una cuenta que recibe fondos para fines específicos. Se utilizaron con los incendios, con las inundaciones, con las tormentas y a cada provincia le hemos asignado fondos en función de lo que piden de ese recurso que, insisto, es para emergencia, no es para distribuir a todas las provincias conforme a lo que ahora piden los gobernadores de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal", detalló el funcionario.

Asimismo, "el tema de los combustibles el tema de los combustibles es parecido, está hecho con distintos fines específicos, algunos se utilizan para los subsidios de transporte en en determinadas áreas interjurisdiccionales del país y para atender reparación y mantenimiento de rutas, no alcanza eso para renovar todas las rutas del país, por supuesto, se va haciendo algún mantenimiento que se puede y hasta ahora lo venía haciendo la Dirección de Vialidad, ahora que ese organismo como tal se ha convertido en tres unidades distintas administrativas, veremos cómo se reorganiza el tema, pero están asignados por ley, no es algo que el gobierno dispone para sí".

Guillermo Francos Guillermo Francos apuntó contra los gobernadores.

Francos remarcó que "este es un gobierno que no tiene, entre comillas, simpatías; tenemos simpatía por todos, pero no tenemos simpatía por ninguno especial porque no hay ninguno que sea de nuestra fuerza política".

"Lo que lo que está claro es que todos los gobernadores se reunieron para sacarle fondos al Gobierno nacional o para cambiar el objetivo de determinados fondos y además también están las leyes con media sanción como la reforma del sistema jubilatorio, el tema de los fondos extra para discapacidad y los fondos para la emergencia de Bahía Blanca que ya el Gobierno destinó $200 mil millones y ahora piden $200 mil millones más", sentenció.

Para el jefe de Gabinete, "todas estas cosas en el Congreso a veces se hacen un poco a la ligera, sin medir el impacto que cada una tiene y de dónde salen los fondos". "Entonces, todos los gobernadores se han unido detrás de esos objetivos que rompen el equilibrio fiscal y el Presidente, como lo ha dicho con mucha firmeza, lo va a vetar. Si se insiste, se judicializará. La intención del Gobierno es mantener y sostener el fiscal que es la base de toda la política económica", adelantó.

Consultado sobre si estas medidas ponían en jaque al Ejecutivo, Francos consideró que "lo que los gobernadores ponen en jaque es la credibilidad que tiene el rumbo que ha tomado la Argentina para salir de todos estos períodos y momentos en que hemos tenido altos niveles de inflación, falta de cumplimiento de las deudas internacionales, todo todo lo que hemos venido viviendo durante tanto tiempo, eso ha sido modificado por este gobierno y con esta las medidas se pone otra vez en jaque".

Guillermo Francos Guillermo Francos cuestionó la política fiscal de las provincias. NA/Damián Dopacio

"Nosotros seguimos permanentemente las cuentas de las provincias porque sabemos cuánto se les envía de recursos coparticipables diariamente y cuánto recaudan ellos diariamente y cómo han incrementado los Ingresos Brutos por necesidad de cubrir sus gastos diariamente. Habría que preguntarle a cada gobernador qué han hecho ustedes para bajar el gasto de sus provincias", manifestó.

"Es muy fácil cuando uno necesita tener las manos libres en el Ejecutivo, enviar fondos a las legislaturas para que le aprueben los distintos proyectos. ¿Cuánto qué impacto tiene eso en el presupuesto de la provincia? ¿Qué pasa en los municipios? ¿Cuántos municipios hay? ¿Cuántos concejos deliberantes? ¿Cómo se maneja todo eso? Y todo eso son gastos. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de mea culpa en la gestión provincial y analizar los números", concluyó.