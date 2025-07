Senado: gobernadores dialoguistas acordaron no votar los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad

En la previa de la sesión autoconvocada para este jueves en el Senado, impulsada por Unión por la Patria (UP) y otros bloques opositores, gobernadores dialoguistas acordaron con el Gobierno que no votarán los proyectos sobre mejora de jubilaciones y declaración de emergencia en discapacidad.

"Después de las declaraciones de Javier Milei donde dijo que los gobernadores son los enemigos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, empezó a whatsappear a algunos gobernadores diciendo: 'Una cosa es lo que dice Milei y otra son las negociaciones que estamos llevando a cabo y lo que va a pasar en el Congreso'", reveló la periodista Rosario Ayerdi en La Mañana por C5N.

Según detalló, Francos se comunicó "con algunos jefes provinciales que hasta ahora fueron aliados" para pedirles que "no bajen algunos senadores al tratamiento de estos proyectos que pueden resultarle en contra al Gobierno". "Se movió rápido, lo que pasa es que Francos termina siempre en una posición muy incómoda porque no tiene mucho para ofrecer", sostuvo.

"Quizás los proyectos que terminan de negociar que no salgan son los que tienen media sanción en la Cámara de Diputados. Para los que pueden aportar los votos y pueden salir son solamente ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a combustibles para que sea coparticipable", analizó Ayerdi.

En este escenario, los bloques que responden a los gobernadores no acompañarán las iniciativas más incómodas para el Gobierno: recomposición de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional, declaración de emergencia en discapacidad y declaración de emergencia en Bahía Blanca.

De todos modos, Ayerdi indicó que "las conversaciones están siendo cruzadas de todos los sectores, e incluso sin el apoyo de algunos gobernadores pueden salir estos proyectos. Si se une el peronismo con un sector del radicalismo, y con algún senador que no esté presente y demás, pueden terminar teniendo media sanción", señaló.

Desde UP ya advirtieron que, si no hay respaldo de los gobernadores para los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, el bloque no acompañará las iniciativas de ATN y el impuesto a combustibles, que necesitan dos tercios de la cámara para su aprobación. El orden en que se debatan los proyectos también será clave, ya que el quorum de 37 legisladores debe sostenerse para que no se caiga la sesión.

El Gobierno ya anticipó que vetará las iniciativas que comprometan el superávit fiscal. La Casa Rosada no quiere ceder ni un centímetro del relato del ajuste ordenado y, mucho menos, validar normas que impliquen nuevos gastos estructurales.