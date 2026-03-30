La provincia brindó detalles en una conferencia de prensa y confirmó que el agresor, de 15 años, no puede ser imputado bajo la legislación vigente. Aún no rige la nueva ley de baja de imputabilidad aprobada por el Congreso.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el autor del ataque de San Cristóbal no es punible: los motivos

El Gobierno de Santa Fe brindó una conferencia de prensa para brindar información sobre el trágico hecho en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde se confirmó que el adolescente de 15 años que asesinó a un compañero de 13 e hirió a otros dos no es punible bajo el marco legal actual, ya que la nueva ley de imputabilidad aún no entró en vigencia.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni ; el ministro de Educación, José Goity ; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda , quienes delinearon el cuadro de situación y las medidas adoptadas tras el hecho.

“Es un momento muy triste y conmocionante. Queremos acompañar a la familia de la víctima. Desde las primeras horas estamos trabajando con las distintas áreas del gobierno con la familia. No hay palabras que puedan remediar una pérdida semejante”, expresó Cococcioni, visiblemente afectado.

El funcionario confirmó además el saldo del ataque: “Confirmo el fallecimiento de Ian y dos menores más que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Un menor de 13 y otro de 15 años”.

En ese marco, puso el foco en la situación judicial del agresor y marcó un punto clave del debate: “No es punible por la edad. No ha entrado en vigencia la norma. Dentro del marco legal vigente se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”.

La referencia apunta a la ley recientemente aprobada en el Congreso que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, pero que todavía no fue implementada, por lo que el caso se rige por el régimen actual.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, también transmitió el impacto institucional y social del hecho: “Es muy difícil poner en palabras la situación por la que estamos atravesando. Acompañar a la comunidad”.

El funcionario aseguró que el agresor no tenía antecedentes dentro del sistema educativo: “No registra antecedentes. No hemos tenido intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar”. Sin embargo, reveló un dato sensible: “Sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja, que atravesaba a su madre y a la familia”. “No se trataba de un conflicto intraescolar”, agregó, aunque no descartó que el victimario sea víctima de bullying

En cuanto a las medidas inmediatas, Goity confirmó la suspensión de actividades: “Dispusimos que no haya actividad escolar durante el día de hoy y los próximos días”. Luego, informó que la subsecretaría de Gestión Territorial desplegará un equipo en la institución: “Se va a instalar con un equipo para hacer un acompañamiento en la escuela y trabajar sobre lo que sucedió”.