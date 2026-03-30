Tragedia en Santa Fe: cómo consiguió el arma el chico que mató a un compañero

La localidad de San Cristóbal sigue conmocionada por la violencia extrema desatada en la Escuela Normal Mariano Moreno, donde un alumno ingresó con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y atacó a otros estudiantes.

La localidad santafesina de San Cristóbal sigue conmocionada por el hecho de violencia extrema vivido durante la mañana de este lunes, cuando un alumno ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno con una escopeta, disparó y mató a un estudiante de 13 años . Uno de los detalles clave es cómo consiguió el arma.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el autor del ataque de San Cristóbal no es punible

Todo ocurrió durante el ingreso de los alumnos y cuando estaban izando la bandera ; el agresor de 15 años entró con una escopeta en un estuche de una guitarra al colegio, ubicado en J. M. Bullo 1402, y comenzó a disparar. No solo mató a uno de sus compañeros, sino que baleó a otros dos; hay un total de ocho chicos que debieron ser hospitalizados con heridas de distinta gravedad , aunque fuera de peligro.

Un video muestra el momento en el que el agresor, con el arma en la mano, está en la puerta del colegio que separa la parte de adentro del instituto y el patio, y comenzó a disparar y varios gritos de desesperación. El propio estudiante que filma comienza a correr en el primer piso de la escuela e intentan escapar, chocando con otros alumnos.

Antonella, madre de uno de los alumnos de la escuela donde un adolescente abrió fuego y mató a un estudiante, aportó detalles sobre cómo se desarrolló el ataque y el perfil del agresor.

Horror en una escuela de Santa Fe: entró armado al colegio y mató a un compañero @gabrielediego #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/zfKLGbuFR9

"Lo conozco. Conozco a todos los chicos. No hay antecedentes de violencia de nadie, incluso ni de su familia. No puedo decir nada de él", expresó, en diálogo con TN.

En cuanto al origen del arma, explicó: "Lo que yo escuché y hablé con mi hijo es que él iba con su papá a cazar. El arma no era de bala, tenía perdigones o cartucho, o sea que era un arma de las que usan para cazar".

Tragedia en una escuela de Santa Fe: el duro relato de la mamá de una alumna

De acuerdo lo que detallaron, el alumno ya fue identificado y lo sorpresivo es que “es muy tranquilo, los mismos docentes lo dicen, que no tenía mala conducta”.

María José, mamá de una de las alumnas que estuvo en la escuela en el momento del ataque, indicó que la secuencia fue frenada cuando otro estudiante logró sacarle los cartuchos que el agresor llevaba consigo.

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“Una de las amiguitas de mi hija, que ya estaba dentro del colegio contó que de repente ve a un chico todo ensangrentado salir de uno de los baños y cayó al suelo”, indicó en diálogo con C5N y agregó: “Hay un video que se escucha los gritos de desesperación de los chicos. Aparentemente, según me dijo mi hija, son cuatro disparos”.

“El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas”, relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.

Quién era el tirador de San Cristóbal: el perfil de un alumno sin antecedentes que desató una tragedia en Santa Fe

El ataque armado dentro de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó una escena que aún conmociona a toda la sociedad: un estudiante muerto, al menos 13 heridos, dos de gravedad, y un joven de 15 años que abrió fuego contra sus compañeros.

El agresor era alumno de la institución y, según las primeras reconstrucciones oficiales, no presentaba señales previas que permitieran anticipar el desenlace. Así lo aseguró el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, quien descartó que hubiera indicios de conflicto o conductas problemáticas.

“No se podían haber evitado porque no había presunción. Era un buen alumno y no tenía problemas de conducta. La mamá es docente y el padre es comerciante”, explicó el funcionario en diálogo con C5N, trazando un perfil que contrasta con la violencia del hecho.

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El testimonio de Axel, amigo de la víctima y compañero de básquet del agresor, aporta otra dimensión al perfil del tirador: la de un adolescente integrado socialmente y sin señales visibles de violencia.

“Se lo veía tranquilo. Era amable, gracioso, buena onda. No se mostraba violento. Siempre se lo veía feliz, alegre”, relató en diálogo con C5N. Según su reconstrucción, el ataque comenzó en los baños del sector superior del colegio: “Fue primero a los baños en la parte alta. Ahí se encontró con la víctima y le disparó. Disparó cuatro veces”.

Axel también describió el desconcierto generalizado que provocó la situación: “Nos agarró a todos de sorpresa. Yo jugaba al básquet con él, éramos amigos y era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy”.

En medio del shock, el joven intentó encontrar alguna explicación posible: “Pienso que pudo haber sufrido bullying de parte de los compañeros o algo en la casa no estaba bien. Si le pasaba algo lo ocultaba bien y no lo demostraba”.