Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia Al entrenador argentino se le quebró la voz y lamentó la lesión del delantero quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026. “Nadie merece lo que le pasó, pero él particularmente tampoco porque es un laburante y se había ganado este lugar”, remarcó. Por + Seguir en







"Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode", aseguró Scaloni y abandonó la conferencia

En la previa del partido de la Selección argentina ante Zambia en La Bombonera, Lionel Scaloni se emocionó al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y abandonó la conferencia de prensa, ya que no pudo seguir hablando.

El delantero de Racing de Estrasburgo se lastimó durante el entrenamiento vespertino del jueves antes de lo que terminó siendo la victoria de Argentina contra Mauritania y posteriormente se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026.

Respecto a ello, el nacido en Pujato reveló que mantuvo una charla “muy emotiva” con el cordobés y destacó el gesto que tuvo el futbolista de ir a hablar con el plantel en el predio de Ezeiza después que le dieran los resultados.

“Es muy difícil. Hablamos con él porque pidió hablar con nosotros y realmente fue muy emotivo. Lo que dijo, y que tenía toda la razón, que no lo merecía. Y lo repetí el otro día, lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto y se había ganado este lugar”, indicó el entrenador campeón del mundo.

En ese sentido, detalló que le dijo “que va a tener más chances si sigue así, tal como ya la tuvo”. “La verdad es que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode”, alcanzó a decir visiblemente emocionado. “Ya no hablo más”, explicó, se levantó y se fue.