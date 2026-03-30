30 de marzo de 2026 Inicio
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Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia

Al entrenador argentino se le quebró la voz y lamentó la lesión del delantero quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026. “Nadie merece lo que le pasó, pero él particularmente tampoco porque es un laburante y se había ganado este lugar”, remarcó.

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Es un chico que contagia

"Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode", aseguró Scaloni y abandonó la conferencia

En la previa del partido de la Selección argentina ante Zambia en La Bombonera, Lionel Scaloni se emocionó al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y abandonó la conferencia de prensa, ya que no pudo seguir hablando.

Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó
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El delantero de Racing de Estrasburgo se lastimó durante el entrenamiento vespertino del jueves antes de lo que terminó siendo la victoria de Argentina contra Mauritania y posteriormente se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026.

Respecto a ello, el nacido en Pujato reveló que mantuvo una charla “muy emotiva” con el cordobés y destacó el gesto que tuvo el futbolista de ir a hablar con el plantel en el predio de Ezeiza después que le dieran los resultados.

Es muy difícil. Hablamos con él porque pidió hablar con nosotros y realmente fue muy emotivo. Lo que dijo, y que tenía toda la razón, que no lo merecía. Y lo repetí el otro día, lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto y se había ganado este lugar”, indicó el entrenador campeón del mundo.

En ese sentido, detalló que le dijo “que va a tener más chances si sigue así, tal como ya la tuvo”. “La verdad es que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode”, alcanzó a decir visiblemente emocionado. “Ya no hablo más”, explicó, se levantó y se fue.

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Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular contra Zambia

De cara al 11 titular que saldrá al campo de juego, Lionel Scaloni aseguró que Lionel Messi “va a estar desde el inicio”, y que Julián Álvarez podría tener “poco de descanso”, al igual que Nico González quien “venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, sostuvo.

La Selección argentina jugará este martes desde las 20:15 en La Bombonera en lo que será la despedida del equipo en suelo argentino previo al Mundial 2026, donde la Albiceleste irá a defender el título obtenido en Qatar 2022.

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