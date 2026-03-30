30 de marzo de 2026 Inicio
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Ataque a tiros en una escuela de Santa Fe: el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones

El país volvió a conmocionarse este lunes con un nuevo ataque a tiros en un colegio, esta vez en la localidad santafesina de San Cristóbal. Se trata de una modalidad que se repite cada vez con mayor frecuencia.

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Cada tiroteo en un colegio revive el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones.

El país volvió a conmocionarse este lunes con un nuevo ataque a tiros en un colegio, esta vez en la localidad santafesina de San Cristóbal. La modalidad se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia, y ya son varios los casos en los últimos años. Cada vez que ocurre, se reviven los recuerdos de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones, los primeros hechos que sacudieron al país.

Lucas Pertossi y Máximo Thomsen
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El incidente en Santa Fe ocurrió durante el ingreso de los alumnos y cuando estaban izando la bandera; el agresor de 15 años entró con una escopeta en un estuche de una guitarra a la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en J. M. Bullo 1402, y comenzó a disparar. No solo mató a uno de sus compañeros, sino que baleó a otros dos; hay un total de ocho chicos que debieron ser hospitalizados con heridas de distinta gravedad, aunque fuera de peligro.

En uno de los videos se podía observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar"; acto seguido se escucha un disparo. En las imágenes se oyen varios gritos y palabras sueltas como "¡No corazón, no!".

Embed - UNA MENOR INGRESÓ a los TIROS a un COLEGIO: LA ALUMNA ESTÁ ATRINCHERADA

La planificación de la masacre que no fue en un secundario de Ingeniero Maschwitz

Embed - Los AUDIOS de cómo los ALUMNOS planificaban un TIROTEO en la ESCUELA de Maschwitz

En abril de 2025, alumnos de la Escuela Media Nº4 en Ingeniero Maschwitz crearon un grupo de WhatsApp para planear una masacre en un secundario. En algunos de los chats que se compartieron del caso, los adolescentes, brindan detalles sobre el tiroteo: "Persona que ven, persona a la que disparan".

"Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida", decía otro de los mensajes que se compartieron. Según la investigación, una joven de nombre Mai, fue la creadora del grupo en el que participaban varios alumnos de la institución.

En otro de los mensajes se podía leer "la Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga", la verosimilitud de los mensajes y la precisión del plan llegó a los padres de algunos alumnos, que al leerlos alertaron a la Escuela Media N°4.

Por el momento, la institución informó que la nena vinculada a la creación del grupo, llamada Mai "tiene problemas vinculados a trastornos mentales, esta fue la explicación que le dio la dirección del colegio. Este hecho no se iba a concretar nunca".

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Rafael Calzada: la venganza de "Pantriste"

El 4 de agosto de 2000, Javier Romero, un estudiante de 19 años de la Escuela Secundaria Nº 9 de Rafael Calzada, sacó un revólver calibre 22 de su mochila, apuntó contra dos de sus compañeros y abrió fuego en la puerta del colegio. Uno de los disparos le dio en el cráneo a Mauricio Salvador, de 16 años, provocándole la muerte. El otro rozó en la oreja de Gabriel Ferrari, de 18, quien resultó apenas lesionado.

El caso puso en evidencia la problemática del acoso escolar (todavía no se usaba el término bullying). Romero había sido objeto de constantes burlas y humillaciones por parte de sus compañeros, quienes lo apodaban "Pantriste" por su carácter retraído y un ligero parecido con el personaje de dibujito animado creado por el historietista Manuel García Ferré.

Javier Romero masacre Rafael Calzada
El caso

El caso "Pantriste" conmocionó a la sociedad argentina en 2000.

Romero fue a juicio. El 8 de abril de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora lo consideró inimputable. Las pericias psiquiátricas determinaron que el agresor sufría un trastorno esquizoide de la personalidad y, al momento del ataque, experimentó un "brote psicótico breve" que le impidió comprender la criminalidad de sus actos.

Sin embargo, como era considerado un peligro para la sociedad, la Justicia ordenó su internación en un establecimiento de salud mental hasta 2018, cuando fue dado de alta.

Carmen de Patagones: la primera masacre escolar de Latinoamérica

El 28 de septiembre de 2004, la tranquila ciudad ubicada del sur de la provincia de Buenos Aires fue escenario de una de las tragedias más estremecedoras en la historia educativa argentina. Aquel martes por la mañana, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, estudiante del primer año del Colegio Nacional Islas Malvinas, ingresó al aula con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros.

El ataque dejó un saldo de tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad. La comunidad educativa y la población entera quedaron en estado de shock ante un hecho que parecía impensado.

masacre carmen de patagones
La masacre de Carmen de Patagones terminó con tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad.

La masacre de Carmen de Patagones terminó con tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad.

Solich usó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su padre, un suboficial de la Prefectura Naval Argentina. Tenía, además, otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar. En medio del ataque, el chico fue reducido por una docente del colegio, quien logró detener la masacre antes de que se cobrara más víctimas.

Al igual que Javier Romero, Solich tenía problemas de integración social y era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Todo eso, sumado al fácil acceso a un arma de fuego, provocaron el desenlace fatal.

Juniors fue declarado inimputable y diagnosticado con esquizofrenia. Terminó internado en un neuropsiquiátrico juvenil y luego en una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.

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