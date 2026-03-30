30 de marzo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof destacó que "si YPF seguía privatizada íbamos a convertirnos en un país sin gas y sin petróleo"

El gobernador bonaerense habla luego de la resolución favorable a la Argentina en Estados Unidos y ratifica que la nacionalización fue una decisión estratégica que, según afirmó, "la derecha nunca habría tomado".

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Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa tras el fallo por YPF en Estados Unidos.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
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Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario se refirió a la resolución emitida por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena contra Argentina por la expropiación de la petrolera en 2012 y que revirtió la sentencia de primera instancia, que obligaba a que nuestro país pagara más de u$s16.000 millones.

Kicillof hizo un repaso histórico de las últimas décadas, y destacó que "durante los 90 se llevaron adelante una serie de privatizaciones de empresas públicas, algunas de ellas estratégicas para la Argentina", que fueron "hechas a las apuradas, mal y además con resultados desastrosos, que fueron una calamidad para el país".

"YPF es un caso más de privatizaciones mal hechas que llevaron al vaciamiento de activos estratégicos de la Argentina. Lo vuelvo a repetir porque hoy estamos frente a un gobierno que pretende de nuevo tanto en la hidrovía, como en la propia AySA, como en las autopistas, como, por supuesto, en YPF, donde planteó Milei lo mismo, que fue reprivatizar YPF, ese era su objetivo", subrayó.

"La primera enseñanza que extraigo de esto es que las privatizaciones que está haciendo el gobierno de Milei son del mismo carácter de las de los 90 y entonces conducen probablemente por los mismos caminos. Una privatización a favor de determinados intereses y no del país conduce, como en aquella década, a un desastre absoluto", insistió.

En esa línea, mostró una reducción en la producción de la empresa cuando estuvo en manos de la española Repsol. "La de petróleo, prácticamente cayó a la mitad. En el caso del gas, hubo un crecimiento inicial y luego un derrumbe del 43% desde el pico. Otro tanto ocurrió con las reservas. Fue un vaciamiento, que desencadenó un problema macroeconómico", expresó el gobernador.

De esta manera, según explicó, "YPF, empresa líder en gas, petróleo y energía de la Argentina, dedicó sus ganancias y su rentabilidad en las manos privatizadas de Repsol a generar inversiones en otros países y en otros lugares". "Esto obviamente tuvo como resultado que Argentina, de ser un país de que tenía un superávit comercial energético, tuvo que empezar a importar combustibles", sintetizó, y añadió que "este desastre condujo a la escasez de divisas".

Noticia en desarrollo.-

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