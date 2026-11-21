Mariana Verón y Gabriel Sued analizaron el desgaste de Javier Milei: "El peronismo unido puede poner al próximo presidente" Los periodistas evaluaron que, si el peronismo consigue resolver sus disputas internas, puede llegar fortalecido a un eventual balotaje y complicar las chances de reelección de Milei. Por Agregar C5N en









Los periodistas comparten tanto la vocación por el oficio como la familia. C5N Captura de pantalla

Los periodistas Mariana Verón y Gabriel Sued analizaron el panorama político con vistas a las elecciones 2027 en Argentina. La pareja de comunicadores visitó los estudios de TVR y dio su punto de vista sobre la estrategia electoral del Gobierno ante un eventual escenario de balotaje para Javier Milei, y sobre las internas que atraviesa el peronismo de cara a los próximos comicios.

"Si hay una ola mayoritaria que quiere un cambio en Argentina, eso se va a producir igual. Muestra que Milei está muy preocupado", sostuvo Sued sobre la inquietud de la Casa Rosada frente al futuro electoral, la discusión para la suspensión de las PASO y el eventual armado de listas "colectoras" que no prosperó en el Senado.

La conductora de La Mañana, en C5N, puso el foco en la falta de acuerdos básicos dentro del peronismo para definir sus candidaturas. "Al peronismo le va a costar ponerse de acuerdo para llegar a una interna partidaria. El que no quiere dice que 'el peronismo en condiciones' y habla de un padrón nacional abierto, y para eso se tienen que poner de acuerdo en las reglas", explicó Verón.

En esta misma línea, Sued coincidió en que la discusión metodológica es secundaria si no hay un entendimiento político mínimo. "Primero te tenés que poner mínimamente de acuerdo en decir 'este es nuestro marco de convivencia'", detalló el autor de Los secretos del Congreso.

Con una sonrisa, la periodista cuestionó que hoy existan esas condiciones dentro del espacio opositor, recordando los últimos intentos fallidos de acercamiento entre sus dirigentes: "¿Hay marco de convivencia hoy en el peronismo? Hubo una foto y explotó todo", apuntó. Y agregó sobre las promesas de las internas: "Hubo dos encuentros y se juramentaron manito con manito: 'Vamos a sostener el sistema de primarias y, si no es primarias, alguna manera de elegir el candidato por voto popular'".