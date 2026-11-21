Los periodistas Mariana Verón y Gabriel Sued analizaron el panorama político con vistas a las elecciones 2027 en Argentina. La pareja de comunicadores visitó los estudios de TVR y dio su punto de vista sobre la estrategia electoral del Gobierno ante un eventual escenario de balotaje para Javier Milei, y sobre las internas que atraviesa el peronismo de cara a los próximos comicios.
"Si hay una ola mayoritaria que quiere un cambio en Argentina, eso se va a producir igual. Muestra que Milei está muy preocupado", sostuvo Sued sobre la inquietud de la Casa Rosada frente al futuro electoral, la discusión para la suspensión de las PASO y el eventual armado de listas "colectoras" que no prosperó en el Senado.
La conductora de La Mañana, en C5N, puso el foco en la falta de acuerdos básicos dentro del peronismo para definir sus candidaturas. "Al peronismo le va a costar ponerse de acuerdo para llegar a una interna partidaria. El que no quiere dice que 'el peronismo en condiciones' y habla de un padrón nacional abierto, y para eso se tienen que poner de acuerdo en las reglas", explicó Verón.
En esta misma línea, Sued coincidió en que la discusión metodológica es secundaria si no hay un entendimiento político mínimo. "Primero te tenés que poner mínimamente de acuerdo en decir 'este es nuestro marco de convivencia'", detalló el autor de Los secretos del Congreso.
Con una sonrisa, la periodista cuestionó que hoy existan esas condiciones dentro del espacio opositor, recordando los últimos intentos fallidos de acercamiento entre sus dirigentes: "¿Hay marco de convivencia hoy en el peronismo? Hubo una foto y explotó todo", apuntó. Y agregó sobre las promesas de las internas: "Hubo dos encuentros y se juramentaron manito con manito: 'Vamos a sostener el sistema de primarias y, si no es primarias, alguna manera de elegir el candidato por voto popular'".
El escenario hacia un eventual balotaje
Sued, periodista de El Destape y Futurock, remarcó que las peleas internas debilitan la credibilidad del peronismo, pero un acuerdo ordenado cambiaría el escenario electoral en contra del oficialismo: "Si resuelven esa interna, pueden poner al próximo presidente. Eso empieza a configurarse también con que a Milei se le hace cada vez más difícil ganar un balotaje".
Más allá del análisis frente a cámaras, Verón y Sued comparten más de dos décadas juntos desde que se conocieron en 2005 en la redacción de La Nación, unidos por la pasión por el periodismo, y formaron una familia junto a sus dos hijos.