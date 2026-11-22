Confirman un nuevo feriado para el viernes 27 de noviembre: quienes tienen fin de semana largo Una región bonaerense tendrá un asueto local el viernes 27 de noviembre de 2026 por la celebración de la Virgen Stella Maris. La medida alcanza a distintos trabajadores y permitirá un fin de semana largo de tres días. Por Agregar C5N en









Monte Hermoso tendrá un feriado local el viernes 27 de noviembre por una celebración religiosa.

El miércoles 25 de noviembre será feriado local en una localidad bonaerense.

La fecha corresponde a los aniversarios fundacionales de ambos municipios.

El asueto no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires ni constituye un feriado nacional.

El próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Confirman un nuevo feriado para el viernes 27 de noviembre: el próximo miércoles habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires por el aniversario fundacional de dos municipios. Quiénes tienen fin de semana largo y cuáles son los próximos descansos de 2026.

La fecha aparece en el calendario bonaerense como jornada patronal de una localidad, por lo que el alcance es regional. La medida surge de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que establece jornadas no laborables para determinados municipios durante sus festividades.

La agenda nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. La normativa establece cuáles tienen alcance en todo el país y cuáles pueden modificar su fecha para conformar fines de semana largos.

Por qué será feriado el viernes 27 de noviembre en 2026 El viernes 27 de noviembre de 2026 será feriado local en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, con motivo de la festividad de la Virgen Stella Maris, patrona de la ciudad. La celebración está vinculada a la tradición religiosa de la localidad y a su relación con el mar. Al caer viernes, la fecha permitirá que determinados trabajadores tengan un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Entre los principales feriados nacionales inamovibles de 2026 se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Los feriados trasladables incluyen el Día de la Soberanía Nacional, que en 2026 se trasladó del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, conformando un fin de semana largo. La normativa también establece reglas para el traslado de determinadas fechas cuando coinciden con días específicos de la semana. Feriados con fines turísticos Para 2026 se establecieron jornadas no laborables con fines turísticos, entre ellas el lunes 7 de diciembre, que se ubicará junto al feriado nacional del martes 8 de diciembre y permitirá conformar un descanso extendido.