Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas de interés para las colocaciones a corto plazo. Conocé qué factores determinan el rendimiento, cuáles son las alternativas disponibles y cómo se calcula el dinero que se recibe al finalizar la operación.

El plazo fijo permite conocer de antemano los intereses que se obtendrán según la tasa ofrecida por cada entidad financiera y el período de inversión.

Plazo fijo : Invertir a un mes permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al finalizar la operación. La rentabilidad depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera y de la modalidad elegida para realizar el depósito. cuánto podés ganar si depositás $2.000.000 a 30 días en noviembre 2026

Este mes, las tasas presentan diferencias entre bancos tradicionales, entidades financieras y plataformas digitales. Por eso, antes de invertir, conviene comparar las alternativas disponibles y revisar las condiciones de cada operación.

Las diferencias entre las corporaciones hacen que comparar las tasas antes de realizar la operación sea importante para elegir la alternativa más conveniente.

Al invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera. Según el relevamiento del 20 de noviembre de 2026, las tasas más altas alcanzan el 24% , mientras que otras entidades ofrecen porcentajes inferiores. Por ejemplo, con una TNA del 24%, se generan $39.452,05 de intereses y se obtiene un total de $2.039.452,05 al vencimiento.

En sucursal (15,50% TNA): se obtienen $25.479,45 de intereses y un total de $2.025.479,45.

(15,50% TNA): se obtienen $25.479,45 de intereses y un total de $2.025.479,45. Por canales electrónicos (19,25% TNA): se generan $31.643,84 de intereses y se reciben $2.031.643,84.

Las diferencias entre las entidades hacen que comparar las tasas antes de realizar la operación sea importante para elegir la alternativa más conveniente.

Cómo quedan los plazos fijos en relación con la inflación

Para evaluar la conveniencia de esta alternativa de ahorro, también es importante comparar el rendimiento con la evolución de los precios. El último dato oficial disponible para noviembre corresponde a la inflación de octubre de 2026, que fue del 2,2% mensual, según el INDEC.

Una TNA del 24% representa un rendimiento aproximado del 1,97% en un período de 30 días. Esto significa que, tomando como referencia el último índice mensual publicado, esa tasa quedaría por debajo de la inflación registrada en octubre.