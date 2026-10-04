4 de octubre de 2026 Inicio
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La esposa de Jair Bolsonaro fue electa senadora por el Distrito Federal, con el 29% de los votos

La esposa del expresidente Jair Bolsonaro, fue la candidata más votada en el DF y ocupará por primera vez un cargo electivo. Con el 29% de los votos, compartirá banca con la diputada Bia Kicis, consolidando la fuerza del Partido Liberal en la capital brasileña y marcando un hito histórico: es la primera exprimera dama en llegar al Senado.

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Michelle Bolsonaro se convierte en la primera exprimera dama senadora en Brasil. 

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Michelle Bolsonaro, la esposa del expresidente Jair, fue la candidata más votada en el Distrito Federal y ocupará por primera vez un cargo electivo. Con el 29% de los votos, compartirá banca con la diputada Bia Kicis, consolidando la fuerza del Partido Liberal en la capital brasileña y marcando un hito histórico: es la primera exprimera dama en llegar al Senado.

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En Brasil se están llevando adelante las elecciones presidenciales, en una jornada clave donde también se definen bancas legislativas y cargos regionales. Entre los primeros resultados, destacó el triunfo de Michelle Bolsonaro, quien fue electa senadora por el Distrito Federal en primera vuelta. La exprimera dama se convierte así en la primera en la historia del país en llegar al Senado, reforzando la presencia del Partido Liberal en la capital brasileña.

La confirmación se produjo alrededor de las 18:32 con el 91% de las mesas escrutadas en Brasilia cuando la esposa del expresidente sumaba más de 850 mil votos y se aseguraba una de las dos bancas en juego para el Senado. La otra banca quedó en manos de su compañera de lista, la diputada Bia Kicis, que superó los 800 mil sufragios.

De esta manera, el Partido Liberal se quedó con los dos escaños que se renovaban en el Distrito Federal, dejando atrás a las candidatas opositoras Leila do Vôlei (PDT) y Erika Kokay (PT).

El sistema electoral brasileño establece que los dos postulantes más votados en cada distrito acceden directamente al Senado, sin necesidad de segunda vuelta.

Hito histórico y pelea familiar con el candidato a Presidente: quién es Michelle Bolsonaro

Michelle de Paula Firmo Reinaldo, de 44 años, desembarca por primera vez en un cargo institucional tras ser electa senadora por el Distrito Federal. Con fuerte respaldo del electorado evangélico y bolsonarista, la ex primera dama construyó su perfil político durante el gobierno de su marido, tejiendo vínculos con iglesias y organizaciones religiosas. Ahora tendrá un mandato de ocho años y buscará proyectarse a nivel nacional dentro del espacio de la derecha brasileña.

Su candidatura estuvo marcada por una disputa con Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente y actual postulante presidencial del Partido Liberal. La tensión familiar se hizo pública en junio y, aunque luego mostraron una reconciliación, ambos transitaron la campaña por separado: mientras Flávio compite contra Lula da Silva por la presidencia, Michelle logró asegurarse una banca en el Senado, consolidando su propio espacio dentro del bolsonarismo.

La senadora electa nació en Ceilândia, una ciudad cercana a Brasilia, y creció en un entorno humilde. En su juventud probó suerte en el modelaje, pero rápidamente desistió y pasó por distintos trabajos hasta ingresar al Congreso como secretaria en 2007, donde conoció a Jair Bolsonaro, 25 años mayor. El vínculo derivó en matrimonio civil y, por tratarse de nepotismo, ella perdió su puesto. Madre de dos hijas —una adolescente de una relación previa y Laura, de 8 años, fruto de su unión con Bolsonaro—, fue definida por familiares como una mujer “guerrera y con visión”.

De perfil religioso y reservado, Michelle se consolidó como figura influyente en el entorno evangélico y en la vida familiar del expresidente. Según allegados, ejerce un rol firme en la crianza de sus hijas y mantiene una relación cercana con líderes conservadores como el pastor Silas Malafaia. Bolsonaro, que tuvo cuatro hijos de matrimonios anteriores, llegó a bromear sobre la llegada de Laura como una “flaqueza” en su descendencia masculina.

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