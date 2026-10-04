5 de octubre de 2026 Inicio
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El Partido Liberal de Bolsonaro arrasó en el Senado y se quedó con el control de la Cámara Alta

El espacio opositor logró 19 bancas en las legislativas y alcanzará los 28 senadores en 2027, garantizándose más de la tercera parte del cuerpo. Junto a sus aliados, la derecha quedará al borde de la mayoría absoluta y condicionará la gobernabilidad del próximo presidente.

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El Partido Liberal tendrá la mayor bancada de un partido en el Senado en casi 40 años.

El Partido Liberal tendrá la mayor bancada de un partido en el Senado en casi 40 años.

Roque de Sa/Agencia Senado

El Partido Liberal (PL), la formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, logró un triunfo decisivo en las elecciones legislativas al consagrar a 19 de los 54 senadores que estaban en disputa para renovar dos tercios de la Cámara Alta. A partir de 2027, la bancada del PL pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños, lo que le permitirá controlar más de la tercera parte del Senado y consolidarse como la mayor fuerza parlamentaria del país en 40 años.

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La contundente elección de la fuerza conservadora estuvo impulsada por victorias estratégicas en los principales distritos y por el desembarco del núcleo familiar y de aliados directos de Bolsonaro en el Congreso. En el Distrito Federal resultaron electas la exprimera dama Michelle Bolsonaro y Bia Kicis, mientras que en Santa Catarina conquistaron las dos bancas en disputa Carlos Bolsonaro y Caroline de Toni. El avance se completó con triunfos de figuras afines en estados clave como San Pablo, con Guilherme Derrite, y Rio Grande do Sul, con Marcel van Hattem.

Sumando el respaldo de fuerzas tradicionales aliadas como Republicanos (6 bancas) y Novo (3 bancas), el bloque cercano al PL quedará a solo cuatro votos de alcanzar la mayoría absoluta de 42 senadores, proyectándose que la derecha en su conjunto podría controlar cerca de 50 bancas desde 2027. Esta expansión del bolsonarismo se produjo fundamentalmente a expensas del tradicional 'Centrão', donde agrupaciones como el Partido Social Democrático (PSD) sufrieron un fuerte retroceso al caer de 14 a solo 5 senadores.

En la otra vereda, el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva solo pudo conseguir seis bancas electas para mantener su piso actual de 9 senadores, al tiempo que la representación total de las fuerzas de izquierda cayó de 17 a 15 legisladores. Este escenario confirma las severas advertencias formuladas por el propio Lula durante la campaña, cuando remarcó que una mayoría derechista en el Senado transformaría la gestión pública en un permanente desafío institucional.

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro arrasó en el Senado.

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro arrasó en el Senado.

Los mayores bloques del Senado en Brasil

  • PL: 28 senadores (19 elegidos)
  • PT: 9 senadores (6 elegidos)
  • Banco Multilateral de Desarrollo (BMD): 8 senadores (7 elegidos)
  • Republicanos: 6 senadores (3 elegidos)
  • PP: 6 senadores (2 electos)
  • Unión: 5 senadores (4 electos)
  • PSD: 5 senadores (2 electos)
  • PSB: 4 senadores (3 elegidos)
  • Nuevos: 3 senadores (3 elegidos)
  • Podemos: 2 senadores (2 elegidos)
  • PSDB: 2 senadores (2 elegidos)
  • Red: 1 senador (1 elegido)
  • PDT: 1 senador (1 elegido)
  • Independiente: 1 senador

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