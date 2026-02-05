5 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno le pagó u$s832 millones al FMI y cayeron las reservas del Banco Central

La administración de La Libertad Avanza los giró en el marco de los vencimientos de deuda de febrero, por lo que las divisas de la entidad monetaria perforaron los u$s45.000 millones.

El Banco Central sufrió una baja de reservas.

El Gobierno le pagó u$s832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los vencimientos de deuda de febrero en medio de la llegada de una misión técnica del organismo al país. De esta manera, las reservas internacionales del Banco Central bajaron a los u$s44.750 millones.

Luego de varios días sin cambios, el dólar oficial bajó $5.
El Banco Central informó que compró u$s126 millones este jueves, aunque las reservas cayeron a los u$s44.750 millones debido al pago al organismo encabezado por su titular, Kristalina Georgieva. La adquisición se trató de la más alta desde el 14 de enero, cuando la entidad presidida por Santiago Bausili sumó u$s187 millones.

En tanto, el pago se produjo mientras una misión técnica del FMI se encuentra en la Argentina con el objetivo de mantener distintas reuniones con funcionarios del Gobierno para auditar y realizar una revisión del programa de Facilidades Extendidas que firmó con el país en 2025.

caputo georgieva
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y hay mucha expectativa por la confirmación para el envío de un desembolso de u$s1.000 millones, si se logra la aprobación de la nueva etapa del acuerdo técnico.

En este marco, se espera que la postergada implementación de la nueva metodología para medir la inflación, que formaba parte de los compromisos asumidos con el organismo, forme parte de la agenda de temas en las charlas bilaterales.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de febrero

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1416,76 para la compra y $1467,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar bluecotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.442.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.501,46 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.460,80.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.473.

