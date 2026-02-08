8 de febrero de 2026 Inicio
Opciones en Buenos Aires: más de 10 paseos ideales para hacer en febrero 2026

Bajo el lema Verano en Buenos Aires, el programa se desarrolla de martes a sábados, con un total de 39 experiencias que requieren de inscripción previa y que fueron especialmente diseñadas para conocer distintos puntos de la Ciudad.

Destinos destacados de Buenos Aires para pasear en pocos días.

  • Buenos Aires ofrece actividades gratuitas hasta el 21 de febrero.
  • El programa incluye 39 experiencias de martes a sábados.
  • Hay recorridos ambientales, culturales y paseos por el Riachuelo.
  • Requieren inscripción previa y tienen cupos limitados.

La Ciudad de Buenos Aires ha lanzado una ambiciosa agenda de actividades gratuitas diseñada para que vecinos y turistas disfruten de las vacaciones de verano 2026. Bajo el lema "Verano en Buenos Aires", la propuesta busca fomentar la participación ciudadana a través de experiencias que permitan redescubrir la identidad porteña. Esta programación especial comenzó el pasado 7 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero, consolidándose como una opción ideal para quienes permanecen en la capital durante la temporada estival.

Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos.
Turismo en Mar del Plata: 2 lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí

El programa ofrece un total de 39 Experiencias BA, con una agenda que se desarrolla de martes a sábados. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los recorridos guiados por el Ecoparque, donde se puede aprender sobre la conservación de especies, y los innovadores paseos en barco por el Riachuelo, que permiten observar el entorno ribereño desde una perspectiva única. Estas actividades están pensadas no solo como entretenimiento, sino como una forma lúdica de conocer el funcionamiento de los servicios públicos y la vida urbana de la ciudad.

Jardín Botánico
Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia.

Para participar de estas iniciativas, es fundamental tener en cuenta que, aunque son gratuitas, requieren de una inscripción previa obligatoria debido a que los cupos son limitados. El diseño de estas experiencias invita a los asistentes a involucrarse de manera activa y participativa, transformando los paseos tradicionales en verdaderos aprendizajes sobre el patrimonio y la infraestructura de la ciudad. Es una oportunidad única para explorar rincones históricos y modernos desde una mirada renovada y participativa.

Qué paseos son perfectos para hacer en Buenos Aires en febrero 2026

Verano en Buenos Aires es una iniciativa impulsada por la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía, junto a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, que propone una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar en familia durante el verano. Las experiencias cuentan con cupos limitados y cada adulto puede participar acompañado por hasta dos menores, lo que refuerza el carácter familiar y participativo del programa.

Jardín Botánico
Su diseño, creado por el paisajista francés Carlos Thays, combina naturaleza, arquitectura y recorridos educativos con estilos romano, francés y japonés.

Para formar parte de las propuestas es necesario realizar una inscripción previa a través de los enlaces disponibles en la web oficial. Sin embargo, la registración no garantiza automáticamente la vacante, ya que la asignación depende de la disponibilidad de cupos. Una vez finalizado el proceso, la confirmación se comunica de manera telefónica a cada participante seleccionado.

Dentro de la programación se destacan recorridos y actividades educativas que permiten conocer la Ciudad desde miradas poco habituales. Entre ellas, el paseo náutico por el Riachuelo ofrece una perspectiva única del barrio de La Boca; las expediciones en el Jardín Botánico, el Ecoparque y el CIFA promueven el cuidado del ambiente; mientras que las visitas al Centro de Reciclaje, a estaciones de Bomberos y a espacios de preparación ante emergencias acercan a grandes y chicos al funcionamiento de los servicios públicos.

La agenda se completa con propuestas culturales y recreativas pensadas para estimular la creatividad y el aprendizaje lúdico. Talleres y recorridos en museos, actividades vinculadas al arte, la imaginación y el juego, experiencias sobre movilidad segura y demostraciones del trabajo de equipos especiales como la Brigada K9 o el Departamento de Aviación Policial convierten a este programa en una oportunidad integral para redescubrir la Ciudad y sus instituciones desde una experiencia participativa y educativa.

