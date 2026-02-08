Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Desde que llegó a la Casa Rosada, el Presidente visitó más de una docena de veces tierra norteamericana, con una agenda centrada en foros económicos, eventos conservadores y encuentros directos con su par estadounidense.

Desde que asumió como presidente, Javier Milei convirtió a Estados Unidos en el principal destino de su agenda internacional . El mandatario emprendió trece viajes al país norteamericano, con una frecuencia inusual llamativa. Además, lejos de limitarse a instancias multilaterales tradicionales, esas visitas combinaron foros económicos, eventos políticos y encuentros personales en los que busca posicionarse como referente de la derecha mundial y fortalecer el vínculo con su par norteamericano Donald Trump .

En ese recorrido, el republicano aparece como el eje central . Milei participó reiteradamente de la CPAC, asistió a la asunción presidencial del líder republicano, visitó su residencia en Mar-a-Lago y fue recibido en la Casa Blanca. La repetición de esos escenarios no fue casual: el libertario buscó construir un vínculo político directo con Trump , apoyado tanto en afinidades ideológicas como en gestos simbólicos de alto impacto, que incluyeron premios, discursos compartidos y reuniones privadas.

La relación también se sostuvo en una agenda paralela con el poder económico y financiero estadounidense . A lo largo de sus viajes, Milei se reunió con ejecutivos de grandes tecnológicas, bancos de inversión y fondos internacionales, participó de encuentros cerrados de empresarios y disertó en foros globales.

En ese marco, los contactos con figuras como Elon Musk y las reuniones con autoridades del FMI funcionaron como complemento del vínculo político, reforzando la narrativa de un alineamiento estratégico con el establishment económico cercano al trumpismo.

Más que una sucesión de visitas protocolares, Milei construyó una presencia constante en el ecosistema republicano , buscando respaldo político, visibilidad internacional y apoyo económico para erigirse como referente del conservadurismo a nivel global.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos

Febrero de 2024 - Participación en la CPAC en Maryland

Primer viaje a Estados Unidos desde su asunción. Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se reunió con dirigentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a establecer lazos políticos con el entorno de Donald Trump.

Abril de 2024 - Agenda empresarial y política en Austin y Miami

Durante la visita, Milei fue distinguido con el reconocimiento de “Embajador Internacional de la Luz” en una cena organizada por la comunidad judía y posteriormente mantuvo un encuentro con el empresario Elon Musk.

Mayo de 2024 - Disertación en la conferencia del Instituto Milken en Los Ángeles

Participó como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Mayo de 2024 - Reuniones con empresarios en San Francisco

Mantuvo encuentros con los empresarios Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg, así como con el director de la Universidad de Stanford, Richard Saller, institución en la que además brindó un discurso.

Javier Milei Instituto Milken La visita de Javier Milei al Instituto Milken. X (@OPRArgentina)

Julio de 2024 - Participación en conferencia de inversores en Idaho

Asistió al tradicional encuentro organizado por Allen & Company, un foro privado que convoca a referentes del mundo empresarial y financiero a nivel global.

Septiembre de 2024 - Apertura de la Bolsa y discurso ante la ONU en Nueva York

Formó parte del acto de apertura de la Bolsa de Nueva York, se reunió por tercera vez con Elon Musk y luego expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Noviembre de 2024 - Participación en la cumbre de la CPAC en Mar-a-Lago

Asistió a una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Enero de 2025 - Asistencia a la asunción de Donald Trump en Washington

Primer viaje del año. Milei estuvo presente en la ceremonia de asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante la visita mantuvo además una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Las mejores fotos de 2024 - Milei martillo Javier Milei aprovechó para jugar con el martillo de la apertura de la Bolsa en Nueva York. Justin Lane / EPA

Febrero de 2025 - Participación en la cumbre de la CPAC en Washington

Segundo viaje del año. Volvió a participar de la CPAC y desarrolló una agenda de reuniones con referentes políticos y empresariales, entre ellos Elon Musk y Kristalina Georgieva. Asimismo, mantuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos.

Abril de 2025 - Participación en evento de fundaciones liberales en Florida

Viajó junto al ministro Caputo para asistir a la ceremonia de entrega de premios organizada por las fundaciones Make America Clean Again y We Fund The Blue, donde fue distinguido con el galardón “León de la Libertad”.

Septiembre de 2025 - Participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Expuso ante la Asamblea General de la ONU y llevó adelante una serie de reuniones con ejecutivos de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management y otras compañías, con el objetivo de promover inversiones y vínculos con el sector privado.

Milei CPAC

Octubre de 2025 - Reunión con Donald Trump en Washington

El 14 de octubre, Javier Milei mantuvo una reunión oficial en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. En el marco del encuentro, compartieron un almuerzo y recorrieron el Salón Oval.

Noviembre de 2025 - Discurso en el America Business Forum en Miami

El presidente participó como orador en el America Business Forum realizado en Miami, evento que contó también con exposiciones de Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos.

Febrero de 2026 - Participación en el Consejo de la Paz en Washington

El mandatario forma parte el 19 de febrero de la reunión inaugural del Consejo de la Paz en la capital norteamericana.