Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia

El funcionario negó versiones sobre una salida del Gobierno, dijo que cuenta con el respaldo de Javier Milei y volvió a impulsar cambios sensibles como la baja de la edad de imputabilidad y la revisión de la figura del femicidio.

Mariano Cúneo Libarona volvió a desmentir rumores y confirmó que continuará al frente del Ministerio de Justicia. Tras semanas de versiones que lo ubicaban fuera del Gabinete, el funcionario aseguró que seguirá en su cargo por decisión personal y afirmó que cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano.

En declaraciones radiales, el ministro sostuvo que evaluó dar un paso al costado a fines de diciembre, pero explicó que optó por quedarse por “ un compromiso ético y profesional” con la tarea que asumió.

“Vine por el bronce, por el cariño a la justicia” , afirmó en una entrevista en Splendid AM 990, al remarcar que su objetivo es dejar un ordenamiento jurídico como legado de gestión.

Cúneo Libarona también desestimó las versiones periodísticas sobre una supuesta interna en el Gobierno y remarcó que el Presidente siempre salió a respaldarlo ante cada trascendido. “Javier me apoya porque sabe que estoy trabajando en cuestiones delicadas y estructurales” , señaló.

En otro pasaje de la entrevista, volvió a defender el proyecto para bajar la edad de imputabilidad , una de las iniciativas que más polémica generó. Según el ministro, la realidad social actual obliga a revisar el régimen vigente. “Hoy un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace, distingue el bien del mal y actúa con conocimiento y voluntad” , sostuvo.

Desde su mirada, el sistema actual no da respuestas a las víctimas. “No se le puede explicar a una familia que perdió un hijo que el responsable de 13 años vuelve a su casa al día siguiente en absoluta impunidad. Eso es inaceptable”, remarcó, aunque aclaró que la propuesta no busca ser meramente punitiva. “Antes del delito fallaron las políticas públicas; después del delito, el Estado tiene que poner un límite”, agregó.

Cúneo Libarona: “El femicidio es inconstitucional porque es solo para la mujer”

Otro de los puntos que reavivó el debate fue su postura sobre la figura del femicidio. Cúneo Libarona consideró que la tipificación vigente es “difusa e imprecisa” y planteó la necesidad de una reformulación que contemple todos los casos bajo criterios de igualdad ante la ley. En ese sentido, propuso una redacción que incluya tanto femicidio como homicidio agravado por razones de sexo.

El ministro negó que una eventual reforma implique la liberación de condenados. “No va a pasar que 130 personas recuperen la libertad. Se le dará otra forma para que la pena sea justa y proporcional”, aclaró, y sostuvo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de desprecio, sometimiento o abuso de poder, la sanción debe ser equivalente.

Para el titular de Justicia, la legislación actual genera cuestionamientos constitucionales al centrarse en un solo sexo. “El sexo o la orientación no puede generar privilegios ni impunidad. Somos todos iguales ante la ley”, insistió.