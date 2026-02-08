8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia

El funcionario negó versiones sobre una salida del Gobierno, dijo que cuenta con el respaldo de Javier Milei y volvió a impulsar cambios sensibles como la baja de la edad de imputabilidad y la revisión de la figura del femicidio.

Por
Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia y volvió a defender sus reformas del Gobierno

Mariano Cúneo Libarona ratificó que seguirá como ministro de Justicia y volvió a defender sus reformas del Gobierno

Mariano Cúneo Libarona volvió a desmentir rumores y confirmó que continuará al frente del Ministerio de Justicia. Tras semanas de versiones que lo ubicaban fuera del Gabinete, el funcionario aseguró que seguirá en su cargo por decisión personal y afirmó que cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano.

Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.
Te puede interesar:

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

En declaraciones radiales, el ministro sostuvo que evaluó dar un paso al costado a fines de diciembre, pero explicó que optó por quedarse por “un compromiso ético y profesional” con la tarea que asumió.

“Vine por el bronce, por el cariño a la justicia”, afirmó en una entrevista en Splendid AM 990, al remarcar que su objetivo es dejar un ordenamiento jurídico como legado de gestión.

Cúneo Libarona también desestimó las versiones periodísticas sobre una supuesta interna en el Gobierno y remarcó que el Presidente siempre salió a respaldarlo ante cada trascendido. “Javier me apoya porque sabe que estoy trabajando en cuestiones delicadas y estructurales”, señaló.

Cúneo Libarona defendió la baja de la edad de imputabilidad

En otro pasaje de la entrevista, volvió a defender el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, una de las iniciativas que más polémica generó. Según el ministro, la realidad social actual obliga a revisar el régimen vigente. “Hoy un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace, distingue el bien del mal y actúa con conocimiento y voluntad”, sostuvo.

Desde su mirada, el sistema actual no da respuestas a las víctimas. “No se le puede explicar a una familia que perdió un hijo que el responsable de 13 años vuelve a su casa al día siguiente en absoluta impunidad. Eso es inaceptable”, remarcó, aunque aclaró que la propuesta no busca ser meramente punitiva. “Antes del delito fallaron las políticas públicas; después del delito, el Estado tiene que poner un límite”, agregó.

Cúneo Libarona: “El femicidio es inconstitucional porque es solo para la mujer”

Otro de los puntos que reavivó el debate fue su postura sobre la figura del femicidio. Cúneo Libarona consideró que la tipificación vigente es “difusa e imprecisa” y planteó la necesidad de una reformulación que contemple todos los casos bajo criterios de igualdad ante la ley. En ese sentido, propuso una redacción que incluya tanto femicidio como homicidio agravado por razones de sexo.

El ministro negó que una eventual reforma implique la liberación de condenados. “No va a pasar que 130 personas recuperen la libertad. Se le dará otra forma para que la pena sea justa y proporcional”, aclaró, y sostuvo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de desprecio, sometimiento o abuso de poder, la sanción debe ser equivalente.

Para el titular de Justicia, la legislación actual genera cuestionamientos constitucionales al centrarse en un solo sexo. “El sexo o la orientación no puede generar privilegios ni impunidad. Somos todos iguales ante la ley”, insistió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei pospone su viaje a EEUU: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Trump

El sable corvo fue entregado por Milei en Santa Fe al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Guerra judicial por el sable corvo: los documentos que prueban que el traslado ordenado por el Gobierno sería ilegal

La Justicia archivó la causa que inveistigaba a Mauricio Macri y la deuda con el FMI.

Causa FMI: llamativa coordinación y una apelación en duros términos

Para el Financial Times la reforma laboral de Milei es el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical

Para el Financial Times, la reforma laboral de Milei es "el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical"

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

Ian Moche y Lilia Lemoine.

Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

Rating Cero

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa

Bad Bunny había estado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 acompañando a Shakira

Bad Bunny protagonizará un histórico show de medio tiempo en el Super Bowl XL: cantará en español

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

últimas noticias

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.

A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

Hace 32 minutos
Del Potro se retiró del tenis en 2022.

El día que Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el Argentina Open

Hace 45 minutos
La noticia la confirmó el hijo de Juan Pablo Guanipa en las redes sociales del mano derecha de Corina Machado

Venezuela: tras ocho meses preso, liberaron a la mano derecha de María Corina Machado

Hace 1 hora
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

Hace 1 hora
Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Hace 1 hora