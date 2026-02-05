5 de febrero de 2026 Inicio
El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI

El presidente Javier Milei firmó un decreto para correr al Estado de la querella en la causa que investiga el préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018.

Mauricio Macri junto a Christine Lagarde, entonces directora del FMI.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron este jueves un decreto para retirar al Estado nacional de la querella en la causa que investiga el préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.

Luis Caputo.
Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

"Derógase el artículo 1° del Decreto N° 239 del 8 de abril de 2021", indica el primer artículo del Decreto 87/2026 firmado por Milei y Cúneo Libarona, que significa dar marcha atrás con lo ordenado por el entonces presidente Alberto Fernández. Y en el segundo artículo, indica: "Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019".

La Causa N° 3561/2019, caratulada "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública", se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que podrían haber damnificado al Estado nacional.

En 2021, Alberto Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro a "iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal", y la Justicia la aceptó como parte querellante.

El decreto firmado por Milei señala que "sin embargo, el 2 de febrero del corriente año, la jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados" y "advirtió que gran parte de los cuestionamientos planteados en las denuncias constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias".

"La Procuración del Tesoro ha expresado, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente", agrega el documento, y concluye que "el Ministerio Público Fiscal es el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación".

Boletín Oficial querella causa FMI 05-02-26

El trasfondo del préstamo récord del FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018

En junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri solicitó formalmente un auxilio financiero al FMI a través de una gestión conjunta entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. La respuesta fue un acuerdo Stand-By sin precedentes por u$s57.000 millones, monto equivalente a más del mil por ciento de la cuota argentina en el organismo.

Tras el cambio de gobierno en 2019, se rechazó el tramo final del crédito, consolidando una deuda total de u$s44.500 millones que diversos sectores políticos consideran un perjuicio para el Estado.

La celeridad con la que se suscribió el préstamo, el más grande en la historia del organismo, fue señalada por presuntas irregularidades administrativas y falta de controles técnicos. Críticos y denunciantes sostienen que el FMI mostró una actitud complaciente, omitiendo normas de procedimiento interno que debían garantizar la transparencia del proceso. Esta situación alimentó los reclamos de distintas facciones políticas que, desde entonces, cuestionan la legitimidad de la deuda y exigen la revisión de los compromisos de pago asumidos.

La hipótesis central del conflicto apunta a que el dinero del empréstito no se volcó a la economía real, sino que se utilizó para financiar la fuga de capitales.

