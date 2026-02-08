Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el parador de la Ruta 2 que tiene unos sánguches enormes

Un parador ubicado en Chascomús propone sándwiches XL artesanales y se consolida como una escala clave rumbo al mar.

A la hora de organizar las vacaciones de verano, la Costa Atlántica vuelve a aparecer entre las opciones más elegidas, y en ese camino el parador Entre Pueblos se consolidó como una de las paradas gastronómicas más buscadas de la Ruta 2 . El recorrido por carretera deja de ser un simple trámite y pasa a formar parte del plan cuando aparecen propuestas que suman valor a la experiencia del viaje.

Por su ubicación, precios accesibles y porciones generosas, funciona como una pausa gastronómica práctica tanto a la ida como a la vuelta de las vacaciones en la Costa Atlántica.

El local está situado en Chascomús, una ciudad estratégica dentro del corredor bonaerense que conecta la Ciudad de Buenos Aires con los principales destinos turísticos de la costa.

La propuesta se basa en sándwiches artesanales XL, elaborados con fiambres curados, carnes cocidas a baja temperatura y panes tostados, pensados para comer bien durante el viaje.

En ese contexto, la Ruta 2 se transforma en un corredor gastronómico inesperado . Lejos de las estaciones de servicio tradicionales, algunos paradores comenzaron a ofrecer alternativas más cuidadas, pensadas para quienes buscan comer bien antes de seguir camino. Dentro de ese mapa, Chascomús ocupa un lugar estratégico como punto de descanso natural rumbo a la costa.

Allí se destaca Entre Pueblos , un parador que rompió con la lógica del café al paso y apostó por una idea clara: sándwiches XL, productos artesanales y una experiencia simple pero efectiva. La combinación entre ubicación, calidad y porciones generosas lo convirtió en una referencia para quienes viajan hacia la costa bonaerense.

Entre Pueblos está ubicado en el kilómetro ciento veintidós de la Ruta Provincial 2 , frente al Automóvil Club Argentino de Chascomús. La ciudad funciona históricamente como un punto de corte antes de continuar hacia los principales destinos de playa.

La Ruta 2 conecta a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires con localidades como Lezama, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal, y desde allí con Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Mar de Ajó. En ese recorrido, el parador se integra de manera natural al trayecto , sin necesidad de desvíos.

Qué puedo pedir en Entre Pueblos

La carta es breve y está enfocada casi exclusivamente en el sándwich como plato principal. La mayoría de las opciones ronda los quince mil pesos y se caracteriza por el uso de fiambres artesanales, quesos seleccionados y combinaciones equilibradas.

Parador Entre Pueblos @parador_entrepueblos

Entre las opciones más elegidas aparece el pastrami ahumado artesanal con provolone, pimientos asados, rúcula y una salsa intensa. También se destacan el jamón crudo curado artesanal con cherries confitados y pesto de tomates secos, y la mortadela artesanal con nuez.

Para quienes prefieren carnes calientes, hay lomito de cerdo a las hierbas con cebollas agridulces y barbacoa ahumada, pollo grillado, la opción de mayor valor, y una alternativa vegetariana a base de verduras asadas. Uno de los sellos distintivos es el pan tostado, que aporta textura y refuerza la idea de un producto contundente. Además, se ofrece versión sin TACC con un adicional.

Cómo llegar a Entre Pueblos

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Ruta Provincial 2 en dirección a la Costa Atlántica. El trayecto atraviesa el corredor bonaerense y permite llegar de manera directa hasta Chascomús, donde se encuentra el parador sobre la traza principal.

En micro, los servicios de larga distancia que conectan Buenos Aires con localidades de la Costa Atlántica circulan por la Ruta 2 y realizan paradas en Chascomús. Desde allí, la ubicación del parador facilita el acceso sin alejarse del recorrido habitual.

La ciudad de Chascomús también cuenta con conexión ferroviaria desde Buenos Aires. Una vez en la localidad, el parador se encuentra sobre la Ruta 2, lo que permite completar el tramo final en transporte local o vehículo particular.