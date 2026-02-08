8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el parador de la Ruta 2 que tiene unos sánguches enormes

Un parador ubicado en Chascomús propone sándwiches XL artesanales y se consolida como una escala clave rumbo al mar.

Por
Parador Entre Pueblos

Parador Entre Pueblos, una parada gastronómica clave de la Ruta 2 rumbo al mar.

@parador_entrepueblos

  • Entre Pueblos es un parador gastronómico ubicado sobre la Ruta 2 que se convirtió en una parada elegida por quienes viajan a la Costa Atlántica durante la temporada de verano.

  • La propuesta se basa en sándwiches artesanales XL, elaborados con fiambres curados, carnes cocidas a baja temperatura y panes tostados, pensados para comer bien durante el viaje.

  • El local está situado en Chascomús, una ciudad estratégica dentro del corredor bonaerense que conecta la Ciudad de Buenos Aires con los principales destinos turísticos de la costa.

  • Por su ubicación, precios accesibles y porciones generosas, funciona como una pausa gastronómica práctica tanto a la ida como a la vuelta de las vacaciones en la Costa Atlántica.

A la hora de organizar las vacaciones de verano, la Costa Atlántica vuelve a aparecer entre las opciones más elegidas, y en ese camino el parador Entre Pueblos se consolidó como una de las paradas gastronómicas más buscadas de la Ruta 2. El recorrido por carretera deja de ser un simple trámite y pasa a formar parte del plan cuando aparecen propuestas que suman valor a la experiencia del viaje.

Destinos destacados de Buenos Aires para pasear en pocos días.
Te puede interesar:

Opciones en Buenos Aires: más de 10 paseos ideales para hacer en febrero 2026

En ese contexto, la Ruta 2 se transforma en un corredor gastronómico inesperado. Lejos de las estaciones de servicio tradicionales, algunos paradores comenzaron a ofrecer alternativas más cuidadas, pensadas para quienes buscan comer bien antes de seguir camino. Dentro de ese mapa, Chascomús ocupa un lugar estratégico como punto de descanso natural rumbo a la costa.

Allí se destaca Entre Pueblos, un parador que rompió con la lógica del café al paso y apostó por una idea clara: sándwiches XL, productos artesanales y una experiencia simple pero efectiva. La combinación entre ubicación, calidad y porciones generosas lo convirtió en una referencia para quienes viajan hacia la costa bonaerense.

Parador Entre Pueblos 2
Entre Pueblos se consolidó como una parada de referencia en la Ruta 2 para el turismo rumbo a la Costa Atlántica.

Entre Pueblos se consolidó como una parada de referencia en la Ruta 2 para el turismo rumbo a la Costa Atlántica.

Dónde queda Entre Pueblos

Entre Pueblos está ubicado en el kilómetro ciento veintidós de la Ruta Provincial 2, frente al Automóvil Club Argentino de Chascomús. La ciudad funciona históricamente como un punto de corte antes de continuar hacia los principales destinos de playa.

La Ruta 2 conecta a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires con localidades como Lezama, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal, y desde allí con Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Mar de Ajó. En ese recorrido, el parador se integra de manera natural al trayecto, sin necesidad de desvíos.

Qué puedo pedir en Entre Pueblos

La carta es breve y está enfocada casi exclusivamente en el sándwich como plato principal. La mayoría de las opciones ronda los quince mil pesos y se caracteriza por el uso de fiambres artesanales, quesos seleccionados y combinaciones equilibradas.

Parador Entre Pueblos

Entre las opciones más elegidas aparece el pastrami ahumado artesanal con provolone, pimientos asados, rúcula y una salsa intensa. También se destacan el jamón crudo curado artesanal con cherries confitados y pesto de tomates secos, y la mortadela artesanal con nuez.

Para quienes prefieren carnes calientes, hay lomito de cerdo a las hierbas con cebollas agridulces y barbacoa ahumada, pollo grillado, la opción de mayor valor, y una alternativa vegetariana a base de verduras asadas. Uno de los sellos distintivos es el pan tostado, que aporta textura y refuerza la idea de un producto contundente. Además, se ofrece versión sin TACC con un adicional.

Cómo llegar a Entre Pueblos

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Ruta Provincial 2 en dirección a la Costa Atlántica. El trayecto atraviesa el corredor bonaerense y permite llegar de manera directa hasta Chascomús, donde se encuentra el parador sobre la traza principal.

En micro, los servicios de larga distancia que conectan Buenos Aires con localidades de la Costa Atlántica circulan por la Ruta 2 y realizan paradas en Chascomús. Desde allí, la ubicación del parador facilita el acceso sin alejarse del recorrido habitual.

La ciudad de Chascomús también cuenta con conexión ferroviaria desde Buenos Aires. Una vez en la localidad, el parador se encuentra sobre la Ruta 2, lo que permite completar el tramo final en transporte local o vehículo particular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Tiene balnearios e instalaciones con todos los servicios y comodidades. 

Turismo en Argentina: el pueblo escondido con campings y lagunas para veranear

Vacaciones en Córdoba 2026: estos son los mejores balnearios con ollas profundas

El Camino de la Miel cordobés para conocer estas vacaciones 2026.

Vacaciones en Córdoba 2026: este es el Camino de la Miel que podés conocer en un día

Tres opciones con alternativas para los días de lluvia en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: 3 destinos para ir los días de lluvia

Los secretos que se esconden dentro de este reconocido museo, sitio de Turismo porteño

Este jardín está dentro del Museo Fernández Blanco y tiene un restaurante perfecto para disfrutar de Buenos Aires: cuál es

Rating Cero

Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1.  

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

últimas noticias

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 17 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 43 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 46 minutos
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

Hace 55 minutos
play

Un colegio privado cerró de forma inesperada y dejó 300 alumnos a la deriva: "Hoy no tenemos escuela"

Hace 1 hora