Marco Lavagna renunció al INDEC

El funcionario se había mantenido al frente del organismo tras el cambio de gobierno: era su director desde diciembre 2019, cuando asumió Alberto Fernández. Deja su lugar en la previa de la aplicación del cambio de medición de la inflación que él mismo había preparado. Luis Caputo había anticipado que el IPC de enero sería del 2,5%.

Lavagna fue uno de los pocos funcionarios que sobrevivieron al cambio de gobierno en 2023.

Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología del organismo.

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.
Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y se da en medio de tensiones internas dentro del instituto. Entre los factores que influyeron en el clima interno aparece el congelamiento salarial, una medida que generó malestar en la planta de trabajadores y derivó en conflictos con los gremios.

Lavagna había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019 y durante su gestión se mantuvo la línea de normalización del sistema estadístico, con énfasis en la continuidad técnica y la preservación de la transparencia institucional, luego del período de intervención registrado en años anteriores.

Su alejamiento coincide con una etapa clave desde el punto de vista técnico: la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El rediseño incorpora la clasificación Coicop 2018, amplía a 13 las divisiones que componen el relevamiento, incluida la de seguros y servicios financieros, y actualiza las ponderaciones a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.

La renuncia generó preocupación en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, expresó que la salida del titular del organismo a pocos días de la publicación del IPC con la nueva estructura “llama la atención y pone en alerta”. Desde el sindicato reiteraron el reclamo por un Indec con autonomía técnica y sin interferencias políticas.

