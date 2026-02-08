Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

La panelista Laura Ubfal adelantó qué participante abandonará el reality este lunes cuando se transmita el programa que conduce Wanda Nara en la gala de los delantales negros. “¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe”, se defendió entre risas.

MasterChef Celebrity está entrando en la recta final , por lo que todos tratan de generar total hermetismo en lo que sucede con las eliminaciones de los participantes. Sin embargo, en las últimas horas, Laura Ubfal rompió con ese secreto y reveló quién será el próximo eliminado del certamen.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

La gala de eliminación será, como de costumbre viene haciendo Telefe, este lunes, pero la panelista le sacó todo tipo de enigma, ya que, si bien reconoció haber cometido un furcio, no se arrepintió y fue por más: “¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe”.

Todo se dio durante el vivo del programa La Linterna, el streaming de Bondi Live, donde Ubfal se refirió al estado de las grabaciones del programa. Allí comentó un episodio que se vivió en la última emisión del programa conducido por Wanda Nara.

“Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel” , comenzó el relato la panelista por un polémico momento con Emilia Attias que generó indignación con la audiencia . Y si reparos, Ubfal señaló sin pelos en la lengua: “Bueno, porque lo eliminaron, escúchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe”.

Con risas nerviosas y consciente del desliz, la panelista intentó relativizar la situación y se defendió: “Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López”.

maxi miguel angel

La secuencia se dio cuando Attias fue acusada por los televidentes de haber tomado un bowl con crema que había preparado Miguel Ángel Rodríguez para decorar su torta arcoíris. Aunque la actriz no admitió el hecho, las redes sociales reaccionaron con dureza y hasta pidieron su expulsión.

Tras el incidente, el actor debió rehacer su preparación con los ingredientes disponibles, pero su torta terminó desmoronándose en la instancia final. Si bien Donato De Santis destacó el sabor del plato, Germán Martitegui fue contundente en su devolución y la calificó como un “horror”.

Laura Ubfal confirmó cuándo será la final de MasterChef Celebrity

En la misma revelación que el próximo eliminado será Miguel Ángel Rodríguez, Laura Ubfal también confirmó cuándo será la gran final de Masterchef Celebrity.

De acuerdo a lo que señaló la histórica periodista del espectáculo el reality está entrando en las últimas semanas de grabación: “Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina”.

En paralelo, Telefé pondrá en el mismo prime time, aunque resta definir quién irá primero, con Gran Hermano Generación Dorara que comenzará el próximo 23 de febrero.