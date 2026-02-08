8 de febrero de 2026 Inicio
Un artista rosarino intervino una figura de San Martín para protestar por el traslado del sable

Joaquines dejó su marca en la estructura de metal del Libertador que se encuentra en el Campo de la Gloria en San Lorenzo, Santa Fe, para cuestionar la decisión del Presidente. Quién es y cómo es su arte.

Por
El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo

El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo, Santa Fe.

El artista rosarino Joaquines intervino con una lágrima la estructura de metal del rostro de San Martín que se encuentra en el Campo de la Gloria en San Lorenzo, Santa Fe, en medio de la polémica por el traslado del sable corvo del Libertador desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos.

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.
Te puede interesar:

Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación"

En su última muestra artística, Nadie sabe lo que puede un suelo, Joaquines "revisiona, reorganiza, reordena" una década de trabajo en torno a la noción del pueblo argentino, "de los cuerpos de los habitantes argentinos, sus vulneraciones, sus resistencias, sus violencias, y su potencia". El arquitecto e investigador no le teme a la política en su arte.

Embed - joaquines on Instagram: ""
View this post on Instagram

También le dedicó una pieza titulada El mejor equipo en 50 años al gobierno de Mauricio Macri. Con ella comenzó en 2015 su búsqueda artística sobre el pueblo argentino. Cuatro años más tarde la presentó como parte de la muestra Los días menos felices.

"Ojalá un día encontremos justicia y podamos meter presos a toda esta runfla; que no nos rifen Nunca Más", manifestó en su perfil @joaquines.ar en Instagram.

Embed - joaquines on Instagram: ""El mejor equipo en 50 años" es una pieza que empecé a armar en el 2015. La fui haciendo a lo largo de unos meses, cuando Mauricio presentó su gabinete empecé a jugar con varias de estas miniaturas, en un rincón exclusivo de la repisa que tenía frente al tablero de trabajo la iba armando y recomponiendo. En 2016 fue la decoración de mi torta de cumpleaños, con una jaulita que los cubría, y arriba un busto de Eva Perón. En 2019 antes de montarlo para la muestra Los días menos felices, adentro de una caja de luz, le agregué el dólar de alfombra; entre ese gesto y las fichas de timba, buscaba representar a Sturzenegger y a Toto Caputo: estoy bastante impresionado de cómo se agudizan algunas escenas de esa muestra en este tiempo. ¿Debería volver a mostrarla? Ojalá un día encontremos justicia y podamos meter presos a toda esta runfla; que no nos rifen Nunca Más."
View this post on Instagram

Manuel Belgrano, el primer prócer que llora

En octubre del año pasado, el artista había intervino con una lágrima la figura de Manuel Belgrano que se encuentra en el Parque Nacional a la Bandera en Rosario y pidió a sus seguidores de Instagram que "vayan a fotografiarlo antes de que lo saquen".

"Si Belgrano está triste, yo también. Tkm putx lindo, perdón por este presente, no te merecemos", remarcó en la publicación donde compartió su intervención artística. En el posteo muestra cómo agrega la lágrima sin dañar la estructura de metal que homenajea a Belgrano.

Embed - joaquines on Instagram: "Eu, está este desde ayer. Si Belgrano está triste, yo también. Tkm putx lindo, perdón por este presente, no te merecemos. Vayan a fotografiarlo antes de que lo saquen."
View this post on Instagram

