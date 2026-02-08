8 de febrero de 2026 Inicio
Nuevo aumento de la carne a partir de esta semana: sube 10%

Los comerciantes del rubro ya expusieron sus quejas ya que es cada vez más difícil mantener los precios ante el constante incremento de los costos. Mientras Mientras tanto, el Gobierno celebró un ascenso del consumo per cápita durante 2025.

La venta de carne sigue muy atada a las ofertas que elaboren los comerciantes.

Esta semana comienza con un aumento del 10% en la carne vacuna, con un promedio de $14 mil el kilo, que se suma al 25% que ya aumentó el pollo en enero. Mientras tanto, el Gobierno celebró un aumento del consumo per cápita durante 2025.

Polémica en el INDEC: los insólitos productos que se usan para medir la inflación

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un decreto para quintuplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina hacia el país norteamericano. La medida establece un aumento del cupo anual de 20.000 a 100.000 toneladas con el objetivo de garantizar valores "accesibles" para los consumidores estadounidenses, lo que causó el rechazo de productores norteamericanos y puede implicar más aumentos para los argentinos al disminuir la oferta.

Néstor Dib habló con Marito Laurens, carnicero famoso por sus videos en TikTok, en Argentina en Vivo por C5N. El comerciante criticó que "estamos tratando de mantener los precios porque no hay venta, enero y febrero es la muerte, y encima te suben los precios".

Carne de cerdo
El consumo de cerdo va en aumento ante los menores precios.

"La gente empieza a caminar, que está perfecto que la gente camine, que no se case con uno solo. La gente volvió a caminar como caminaba en antiguas épocas para comprar cada cosa donde encuentra mejor precio", describió.

"Tenés que estar, por eso yo te digo mucho, tenés que estar jugando o regalando cortes como para también generar venta. Tenés que meter oferta, constantemente, y también laburo de 5 de la mañana a 23 horas", relató el carnicero.

Además, "lo que se está viendo mucho, es que la gente está consumiendo más cerdo, está muchísimo más barato". "Calculá que 1 kilo vale $8000 contra algún corte de carne, que el más barato está $12 mil. Entonces, la gente empezó a consumir todo lo que es milanesa, nalga, bola de lomo, cuadrada, que también lo trae el cerdo", explicó Marito.

Mientras suben los precios, el Gobierno celebró el aumento del consumo de la carne

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, durante 2025, el consumo total de carnes en Argentina creció un 3,85% interanual. De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo un incremento de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg, consolidando la tendencia de aumento del consumo interno.

Este crecimiento se observa en las tres principales categorías: carne bovina, que aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025 (2,94%); carne porcina, que registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita (8,44%); y carne aviar, que creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%).

Según aseguró el organismo, "este incremento en el consumo de las 3 carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025".

Mientras tanto, desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) indicaron que, pese al aumento de precios, el volumen de carne consumido por habitante continúa por debajo de los niveles previos, reflejando la pérdida de poder adquisitivo de las familias argentinas frente a una inflación que ha erosionado ingresos reales.

