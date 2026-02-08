Sorpresa en la Copa Davis: Argentina perdió ante Corea del Sur y deberá pelear la permanencia Luego de haber llegado a los cuartos de final en la edición de 2025, el equipo capitaneado por Javier Frana cayó por 3 a 2 en Busan y ahora jugará en septiembre para mantenerse en el Grupo Mundial. Por + Seguir en







Con caras nuevas, el equipo argentino no pudo hacer pie en su debut en la Copa Davis. AAT

Luego de llegar a los cuartos de final en la edición de 2025, la Selección Argentina de Tenis quedó eliminada ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, disputada en Busan, tras caer por 3-2, y deberá jugar la permanencia en septiembre.

La serie ante los asiáticos estuvo marcada por la ausencia de varios de los mejores tenistas que acostumbran a ser convocados para el torneo. Así, el cuerpo técnico debió rearmar el equipo en un contexto complejo y con poco margen de error.

Así, un grupo de jóvenes debutantes se puso el equipo el hombro y salió, con hambre y orgullo, a defender los colores. En los singles de la primera jornada, Thiago Tirante (95º, el mejor rankeado del grupo que viajó a Busan) logró imponerse, mientras que Marco Trungelliti cayó.

Thiago Tirante tenis copa davis argentina Thiago Tirante se impuso en su duelo de la primera jornada y cayó en el de la decisiva. Luego, Argentina arrancó el segundo día de competencia con el importante triunfo en dobles de Guido Andreozzi y Federico Gómez ante los locales Ji Sung Nam y Uising Park, por 6-3 y 7-5.

En el siguiente turno, Tirante perdió frente a Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3. En el definitorio, Trungelliti no pudo ante Hyeon Chung, quien se llevó el punto decisivo para los locales por 6-4 y 6-3.

Cómo será la lucha por la permanencia de Argentina en la Copa Davis Tras la caída en la primera ronda de los Qualifiers 2026, Argentina, al igual que otras 12 selecciones , deberá disputar en septiembre la permanencia frente a alguno de los 13 equipos que este fin de semana ganaron sus respectivas series en el Grupo Mundial I. El ganador de dicho cruce jugará los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor arrancará su camino nuevamente desde el Grupo Mundial I, con la ilusión de volver a meterse en los Qualifiers 2028. El cruce se definirá por sorteo y los posibles rivales de Argentina son: Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, quienes ya cerraron sus series. Todavía quedan por definirse los ganadores de Marruecos vs. Egipto, Grecia vs. México, Luxemburgo vs. Ucrania.