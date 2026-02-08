8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Sorpresa en la Copa Davis: Argentina perdió ante Corea del Sur y deberá pelear la permanencia

Luego de haber llegado a los cuartos de final en la edición de 2025, el equipo capitaneado por Javier Frana cayó por 3 a 2 en Busan y ahora jugará en septiembre para mantenerse en el Grupo Mundial.

Por
Con caras nuevas

Con caras nuevas, el equipo argentino no pudo hacer pie en su debut en la Copa Davis.

AAT

Luego de llegar a los cuartos de final en la edición de 2025, la Selección Argentina de Tenis quedó eliminada ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, disputada en Busan, tras caer por 3-2, y deberá jugar la permanencia en septiembre.

El Argentina Open 2026 es categoría 250.
Te puede interesar:

Argentina Open 2026: entre la defensa de Fonseca, la ilusión de Francisco Cerúndolo y las ausencias

La serie ante los asiáticos estuvo marcada por la ausencia de varios de los mejores tenistas que acostumbran a ser convocados para el torneo. Así, el cuerpo técnico debió rearmar el equipo en un contexto complejo y con poco margen de error.

Así, un grupo de jóvenes debutantes se puso el equipo el hombro y salió, con hambre y orgullo, a defender los colores. En los singles de la primera jornada, Thiago Tirante (95º, el mejor rankeado del grupo que viajó a Busan) logró imponerse, mientras que Marco Trungelliti cayó.

Thiago Tirante tenis copa davis argentina
Thiago Tirante se impuso en su duelo de la primera jornada y cay&oacute; en el de la decisiva.

Thiago Tirante se impuso en su duelo de la primera jornada y cayó en el de la decisiva.

Luego, Argentina arrancó el segundo día de competencia con el importante triunfo en dobles de Guido Andreozzi y Federico Gómez ante los locales Ji Sung Nam y Uising Park, por 6-3 y 7-5.

En el siguiente turno, Tirante perdió frente a Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3. En el definitorio, Trungelliti no pudo ante Hyeon Chung, quien se llevó el punto decisivo para los locales por 6-4 y 6-3.

Cómo será la lucha por la permanencia de Argentina en la Copa Davis

Tras la caída en la primera ronda de los Qualifiers 2026, Argentina, al igual que otras 12 selecciones , deberá disputar en septiembre la permanencia frente a alguno de los 13 equipos que este fin de semana ganaron sus respectivas series en el Grupo Mundial I. El ganador de dicho cruce jugará los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor arrancará su camino nuevamente desde el Grupo Mundial I, con la ilusión de volver a meterse en los Qualifiers 2028.

El cruce se definirá por sorteo y los posibles rivales de Argentina son: Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, quienes ya cerraron sus series. Todavía quedan por definirse los ganadores de Marruecos vs. Egipto, Grecia vs. México, Luxemburgo vs. Ucrania.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de Copa Davis está igualada 1-1.

Copa Davis 2026: la serie entre Argentina y Corea del Sur está empatada 1-1

Argentina enfrenta a Corea del Sur en Busan.

Copa Davis 2026: Argentina debuta frente a Corea

Mpetshi Perricard no pasó su debut en Montpellier.

El insólito abandono de un tenista en Montpellier: se autolesionó con la pelota

Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Alcaraz le ganó a Djokovic la final del Australian Open, el Grand Slam que le faltaba

Ashleigh Barty se retiró a los 25 años.

Se retiró del tenis siendo la número 1 y con tres títulos de Grand Slam: qué fue de la vida de Ashleigh Barty

Sabalenka perdió la final en Melbourne.

La racha adversa de Sabalenka en el Australian Open: perdió la final por segundo año consecutivo

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 9 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 15 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 15 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 27 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 28 minutos