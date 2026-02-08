A qué hora juega Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Con dos sensibles bajas como Exequiel Zeballos y Ander Herrera, Claudio Úbeda deberá hacer cambios obligado en el equipo para jugar contra el Fortín. La buena noticia es que Miguel Merentiel se recuperó y podría ir de titular. Por + Seguir en







Velez y Boca se medirán desde las 22:15 en Liniers. X: @BocaJrsOficial

Boca visitará este domingo a Vélez en Liniers correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde ambos equipos buscarán los tres puntos para no alejarse de las primeras posiciones de la Zona A.

El Xeneize tuvo un inicio aceptable, con dos victorias y una derrota, por lo que los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Para este encuentro, el técnico Xeneize deberá realizar cambios obligados por las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, pero al mismo tiempo cuenta con una buena noticia por regreso del uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas por una lesión muscular.

El delantero ingresará por Iker Zufiaurre y será el ladero de Gonzalo Gelini, quien se ganó el lugar luego de su buen debut en la Bombonera y sus minutos positivos ante Estudiantes. Así, con varias bajas, Úbeda apelará a un tradicional 4-4-2 con dos puntas.

En el mediocampo, el Sifón reemplazaría al español por Milton Delgado, quien le ganó la pulseada a Tomás Belmonte y acompañará a Leandro Paredes en el eje, como doble 5 ante Vélez. Por su parte, Kevin Zenón se meterá en la formación como volante por la izquierda, en su posición natural en lugar del Changuito que estará al menos un mes fuera de las canchas.