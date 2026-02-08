8 de febrero de 2026 Inicio
A qué hora juega Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Con dos sensibles bajas como Exequiel Zeballos y Ander Herrera, Claudio Úbeda deberá hacer cambios obligado en el equipo para jugar contra el Fortín. La buena noticia es que Miguel Merentiel se recuperó y podría ir de titular.

Velez y Boca se medirán desde las 22:15 en Liniers.

Boca visitará este domingo a Vélez en Liniers correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde ambos equipos buscarán los tres puntos para no alejarse de las primeras posiciones de la Zona A.

El Pity celebró con todo la goelada.
El Xeneize tuvo un inicio aceptable, con dos victorias y una derrota, por lo que los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Para este encuentro, el técnico Xeneize deberá realizar cambios obligados por las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, pero al mismo tiempo cuenta con una buena noticia por regreso del uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas por una lesión muscular.

El delantero ingresará por Iker Zufiaurre y será el ladero de Gonzalo Gelini, quien se ganó el lugar luego de su buen debut en la Bombonera y sus minutos positivos ante Estudiantes. Así, con varias bajas, Úbeda apelará a un tradicional 4-4-2 con dos puntas.

En el mediocampo, el Sifón reemplazaría al español por Milton Delgado, quien le ganó la pulseada a Tomás Belmonte y acompañará a Leandro Paredes en el eje, como doble 5 ante Vélez. Por su parte, Kevin Zenón se meterá en la formación como volante por la izquierda, en su posición natural en lugar del Changuito que estará al menos un mes fuera de las canchas.

Por su parte, el Fortín llega a este choque como uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura: cosechó dos victorias y un empate, por lo que si gana podría convertirse en uno de los líderes del grupo.

El técnico, Guillermo Barros Schelotto, deberá que realizar un cambio obligado por la rotura de ligamentos de Jano Gordon, durante el entrenamiento de este jueves y será baja por varios meses. Más allá de esta sensible baja obligada, El Mellizo mantendría la base que viene de conseguir un punto frente a Independiente.

Vélez – Boca: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

  • Hora: 22:15
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Nicolás Ramírez

Vélez – Boca: probables formaciones

  • Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
