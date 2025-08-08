8 de agosto de 2025 Inicio
Estela de Carlotto criticó a LLA por usar la consigna Nunca Más: "No saben qué hacer para humillarnos"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo repudió la foto de Javier Milei junto a los candidatos libertarios en Villa Celina, donde posaron con una bandera y la histórica consigna vinculada al informe de la CONADEP. “Se ve que no tienen cerebro y por eso tienen que copiar y ofender”, arremetió.

“Están atacando todo lo que les molesta", aseguró Estela de Carlotto. 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el uso de la consigna Nunca Más en el lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en La Matanza. "Ya no saben qué hacer para humillarnos", aseguró luego de la foto de Javier Milei junto a los candidatos libertarios en Villa Celina, donde posaron con una bandera con la histórica consigna vinculada al informe de la CONADEP.

se conocio el primer spot de la libertad avanza para la provincia de buenos aires
La dirigente entiende que el uso de la frase forma parte de un nuevo acto de provocación hacia las víctimas de la última dictadura militar y las organizaciones que hace años trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”, aseguró Carlotto en una entrevista por AM 990, donde calificó al gobierno libertario como “infernal” y pidió que “termine sin violencia, pero pronto”. “Se ve que no tienen cerebro y por eso tienen que copiar y ofender”, agregó.

Estela de Carlotto.

En el mismo sentido, entiende que el Gobierno "está atacando todo lo que les molesta. Tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina".

“La violencia no sirve, tenemos que unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”, concluyó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

La foto de la polémica

La imagen fue publicada por el Presidente y la cuenta oficial de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires donde puede verse a Milei posar en Villa Celina, La Matanza junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; el candidato a diputado nacional José Luis Espert; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Foto LLA y PRO candidatos Provincia - kirchnerismo nunca más 07-08-25

También estuvieron presentes los ocho principales candidatos seccionales: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

