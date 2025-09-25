IR A
Aseguran que Pity Álvarez no tocará en Vélez el 5 de diciembre

"Hasta ahora no hay ningún show confirmado", indicaron tanto desde el club de Liniers como desde la productora PopArt Music, contradiciendo el anuncio que hizo el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados a comienzos de agosto.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez, anunció a principios de agosto su esperado regreso a los escenarios con un gran show en el estadio de Vélez Sarsfield el 5 de diciembre. El músico utilizó su nueva cuenta de Instagram para confirmar la noticia a sus seguidores. Sin embargo, a pesar de la euforia inicial generada por el anuncio, la situación alrededor del evento está sumida en la más completa incertidumbre.

Te puede interesar:

Hasta la fecha, y a meses del presunto show, las entradas no se pusieron a la venta. Esta inacción comercial es el primer indicio de las serias dudas que pesan sobre la realización del concierto en los términos anunciados.

A la falta de venta de tickets se suma una ausencia total de promoción y difusión. No se observa material publicitario en la vía pública, en medios tradicionales como la radio o en campañas activas en redes sociales.

Las dudas se tornaron más sólidas al consultar con fuentes directas del club. En Vélez aseguraron a C5N.com que "el estadio no está reservado" para la fecha señalada ni para ningún otro día en relación a un eventual show de Pity Álvarez. "Con el club no se reunió ni se comunicó. Ni él ni nadie en representación suya. Se mandó solo", comentaron desde la institución.

El misterio se complejiza con información proveniente de allegados al entorno del artista. Personas cercanas a los músicos que acompañan a Álvarez en este nuevo proyecto deslizaron la posibilidad de que el concierto sufra una mudanza de sede y un cambio de fecha. Según estas fuentes, "parecería que no lo hacen en Liniers... Parece que lo van a hacer en el Estadio Único de La Plata en otra fecha y no el 5 de diciembre".

La productora PopArt Music, a la que Pity está vinculado desde hace veinte años, no solo no dio certezas, sino que abonó al enigma. Fuentes de la empresa indicaron a este medio que "oficialmente no hay ningún show confirmado" hasta el momento.

Lo que sí parece inminente es el lanzamiento de nuevo material. Desde el entorno del artista y la productora se confirmó que habrá una presentación de dos temas inéditos, que posiblemente se conozcan en octubre, y que formarán parte de su próximo trabajo discográfico, titulado provisionalmente "Basado en hechos reales".

