Feroz incendio en un supermercado chino de Zárate: evacúan viviendas linderas por la magnitud del fuego

Las llamas han tomado el local en su totalidad, lo que requirió la presencia de ambulancias y tres dotaciones de bomberos que ya trabajan en el lugar.

Feroz incendio en un supermercado chino de Zárate: evacúan viviendas linderas por la magnitud del fuego

Al menos tres dotaciones de bomberos y varias ambulancias trabajan en Zárate debido al incendio de un supermercado chino. Por el momento los trabajos se enfocan en evacuar las viviendas linderas a raíz de la magnitud de las llamas.

Las llamas comenzaron de madrugada, alrededor de las 6.30, en la intersección de Moisés Lintrindis, entre Valentín Alsina y Suipacha. De acuerdo con lo que contó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, aún no se pudo determinar el alcance de las llamas, es decir si hay víctimas.

Los dueños, de nacionalidad china, viven dentro del local, pero los bomberos todavía no pudieron ingresar a raíz de la magnitud de las columnas de fuego.

El avance del calor va a ir en contra de la solidez de los muros de este local comercial que, como se muestra en las imágenes, está prácticamente consumido por el fuego.

