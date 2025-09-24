24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diputados empieza a debatir el Presupuesto 2026 en medio del swap con EEUU

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, convocó a los legisladores para este miércoles a las 13. La oposición reclamará que se implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de recursos para educación, salud e infraestructura.

Por
Espert convocó a la comisión de Presupuesto para organizar el esquema de trabajo.

Espert convocó a la comisión de Presupuesto para organizar el esquema de trabajo.

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados empieza este miércoles a debatir el proyecto de Presupuesto 2026, en una jornada marcada por el anuncio del swap por u$s20.000 que el gobierno de Javier Milei negocia con Estados Unidos, y se esperan fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición.

La oposición avanza sobre un proyecto que es incómodo para el Gobierno. 
Te puede interesar:

La oposición en Diputados acelera el debate para limitar los DNU

El titular de la comisión, José Luis Espert, convocó a los legisladores para las 13. El objetivo es abrir formalmente la discusión y organizar el esquema de trabajo. El oficialismo y sus aliados insistirán en defender el "déficit cero", mientras que la oposición exigirá más partidas para educación, salud y obras públicas.

Uno de los principales reclamos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre es la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno suspendió hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

También pedirán que se restituyan fondos para el sistema educativo y que se aseguren las partidas tanto para el Hospital Garrahan como para proyectos de infraestructura considerados estratégicos. Otro de los temas que marcará el debate es el swap por u$s20.000 millones que se negocia con el Tesoro estadounidense.

La oposición presentó distintos proyectos para pedir que todo endeudamiento futuro contraído por el país pase obligatoriamente por el Congreso. Uno de ellos, presentado por Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia) junto a Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), busca modificar la Ley 27.612.

Esta norma, conocida como "Ley Guzmán", establece que cualquier crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser revisado y sancionado por el Congreso antes efectivizarse. La iniciativa pretende ampliarla "a otros organismos financieros internacionales multilaterales o bilaterales, Estados extranjeros, sus agencias, entidades públicas o privadas bajo jurisdicción extranjera".

Por otro lado, el proyecto de Unión por la Patria pide que el Poder Ejecutivo remita al Congreso toda negociación alcanzada con el Tesoro o la administración estadounidense. También reclama la entrega de documentación completa, especialmente sobre los eventuales condicionamientos que podría aceptar la Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La oposición acelera en Diputados y busca limitar el poder de Milei con los DNU

La oposición acelera en Diputados y busca limitar el poder de Milei con los DNU

El Senado realizó una sesión sobre el veto de Javier Milei a los ATN.

Otro revés para el Gobierno: el Senado rechazó el veto de Javier Milei a los ATN

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios.

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado.

Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado

El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Milei: Universidades y Garrahan avanzan al Senado para convertirse en ley

Rating Cero

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

últimas noticias

play

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

Hace 40 minutos
play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Hace 49 minutos
Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. 

Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Hace 1 hora
 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Hace 1 hora